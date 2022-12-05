Bayburt kırsalında yaşayan öğrenciler sinemayla buluştu

Merkeze bağlı 6 köyde eğitim gören ilkokul öğrencileri, "Çocukların Mihmandarı Gençlik" projesi kapsamında görevliler tarafından okullarından alınarak servis araçlarıyla Bayburt Üniversitesi Baberti Kampüsü'ne getirildi.

Üniversitenin kütüphanesini gezen öğrenciler, daha sonra sinema salonunda "Aslan Hürkuş Görevimiz Gökbey" adlı filmi izledi.

BİRÇOĞU İLK KEZ SİNEMAYLA TANIŞAN ÖĞRENCİLER 2 SAAT BOYUNCA KEYİFLİ VAKİT GEÇİRDİ

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Ramazan Demir, AA muhabirine, gönüllü gençlerle bu çalışmaların devam edeceğini söyledi.

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Yardımlaşan Gençlik Gelişen Çocuk Derneğinin katkıları ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan protokol çerçevesinde birçok öğrencinin ilk kez sinemayla buluştuğunu belirten Demir, katkılarından dolayı dernek üyesi gönüllülere teşekkür etti.

"İNŞALLAH PROJELERİMİZ ETKİNLİKLERİMİZ DEVAM EDECEK"

Dernek başkanı Samet Ergün de etkinlik kapsamında hem kendilerinin hem de öğrencilerin keyifli vakit geçirdiğini belirterek, "Bu konuda bizden yardımlarını esirgemeyen İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür ediyorum. İnşallah projelerimiz, etkinliklerimiz devam edecek. Biz sinemayla tanıştığımızda üniversite öğrencisiydik. Buradaki çocukların bazıları birkaç kez sinemaya gelmiş ama çoğu ilk kez tanışıyor. Bunun mutluluğu bizim için her şeyden önemli." diye konuştu.

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2. sınıf öğrencisi İlayda Sena ise ilk kez sinemaya geldiğini ifade ederek, eğlendiğini ve arkadaşlarıyla güzel bir gün geçirdiğini söyledi.