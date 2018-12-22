Bayburt klibi sosyal medyada ilgi görüyor

Kenan Yavuz Kültürevi öncülüğünde, Bayburt Bilim Eğitim ve Kültür Derneğinin (BEKDER) katkılarıyla Bayburt'un kültürel değerleri ile tarihi dokusunun korumasına dikkati çekmek için çekilen "Çoruh Türkü Söyler Bayburt'a" adlı klip sosyal medyada milyonlarca kez izlendi.

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan ile halk müziği sanatçısı Erdal Erzincan'ın da aralarında bulunduğu 100'ün üzerinde katılımcının seslendirdiği klipte Bayburt yöresine ait "Giderim Yolum Dağdır", "Al Çuha Mavi Çuha" ve "Kalaya Kazlar Gelir" türküleri çeşitli enstrümanlarla çalınarak seslendirildi.

Kaynak: İHA