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Bayburt Nüfusu 2020 - 2021 | Bayburt Yüzölçümü nedir?

2020 - 2021 Bayburt nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Bayburt nüfusu kaç oldu? sorusu yanıtını bulmuş oldu. TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Bayburt ilinin nüfusunun 81 bin 910 kişi olduğu açıklandı. Haberimizde Bayburt yüz ölçümü nedir? sorusuna da yanıt bulabilirisiniz.

Bayburt Nüfusu 2020 - 2021 | Bayburt Yüzölçümü nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Bayburt Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Bayburt nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Bayburt Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Bayburt nüfusu geçen yıla göre 2 bin 933 kişi azalarak 81 bin 910 kişi oldu ( 2019 yılında Bayburt nüfusu 84 bin 843 kişiydi ) . İstanbul ilinde 42 bin 2 erkek, 39 bin 908 kadın yaşamaktadır.

Bayburt Alan kodu nedir?

Bayburt ilinin telefon alan kodu 0 458 şeklinde başlamaktadır.

Bayburt yüz ölçümü ve yüz ölçümüne göre sıralaması

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye Dünya'nın bir çok ülkesinden daha büyük yüzölçümüne sahiptir. Bu bağlamda Bayburt ilinin yüz ölçümü 3746 (km²) şeklinde kayıtlara geçmiştir. İstanbul diğer illere göre yüz ölçümü sıralaması 73 olarak gözükmektedir.

Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Bayburt Plaka kodu nedir?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Bayburt ilinin plaka kodu 69 olarak belirlenmiştir.

Bayburt Nüfusu 2020 - 2021 | Bayburt Yüzölçümü nedir?

Bayburt 2020 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Bayburt 2020 Yılı Toplam Nüfusu : 81910

Bayburt 2020 Yılı Erkek Nüfusu : 42002 

Bayburt 2020 Yılı Kadın Nüfusu : 39908 

Bayburt 2020 Yılı Nüfus Sıralaması : 81

Bayburt 2020 Yılı Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü : 3,24 Kişidir.

Bayburt 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Erkek : 28,35 olduğu görülmektedir.

Bayburt 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Kadın : 25,01 olduğu görülmektedir.

Bayburt 2020 Yılı Boşanma Sayısı : 35 kişi boşanmıştır.

Bayburt 2020 Yılı Yabancı Kişi Sayısı : 563

Bayburt 2020 Yılı İlçe Toplam Nüfusu : 50423     

Bayburt 2020 Yılı İlçe Erkek Nüfusu : 25949

Bayburt 2020 Yılı İlçe Kadın Nüfusu : 24474         

Bayburt 2020 Yılı Belde Köy Toplam Nüfusu : 31487

Bayburt 2020 Yılı Belde Köy Erkek Nüfusu : 16053           

Bayburt 2020 Yılı Belde Köy Kadın Nüfusu : 15434           

Bayburt 2020 Yılı Nüfus yoğunluğu Nüfusu : 22 kişidir.

Bayburt Nüfusu 2020 - 2021 | Bayburt Yüzölçümü nedir?

Bayburt 2019 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 43006  Kadın : 41837  Toplam : 84843  Nüfus yoğunluğu : 23 kişidir.  

Bayburt 2019 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 26582  Kadın : 25935  Toplam : 52517  

Bayburt 2019 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 16424  Kadın : 15902  Toplam : 32326  

Bayburt 2018 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 41377  Kadın : 40897  Toplam : 82274  Nüfus yoğunluğu : 22 kişidir.  

Bayburt 2018 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 22714  Kadın : 22753  Toplam : 82274  

Bayburt 2018 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 18663  Kadın : 18144  Toplam : 36807  

Bayburt 2017 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 40980  Kadın : 39437  Toplam : 80417  Nüfus yoğunluğu : 22 kişidir.  

Bayburt 2017 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 25560  Kadın : 24043  Toplam : 49603  

Bayburt 2017 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 15420  Kadın : 15394  Toplam : 36807  

Bayburt 2016 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 46182  Kadın : 43972  Toplam : 90154  Nüfus yoğunluğu : 24 kişidir.  

Bayburt 2016 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 28871  Kadın : 26799  Toplam : 55670  

Bayburt 2016 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 17311  Kadın : 17173  Toplam : 34484  

Bayburt 2015 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 39935  Kadın : 38615  Toplam : 78550  Nüfus yoğunluğu : 21 kişidir.  

Bayburt 2015 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 23824  Kadın : 22452  Toplam : 46276  

Bayburt 2015 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 16111  Kadın : 16163  Toplam : 32274  

 

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