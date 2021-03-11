Bayburt Nüfusu 2020 - 2021 | Bayburt Yüzölçümü nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Bayburt Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Bayburt nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Bayburt Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Bayburt nüfusu geçen yıla göre 2 bin 933 kişi azalarak 81 bin 910 kişi oldu ( 2019 yılında Bayburt nüfusu 84 bin 843 kişiydi ) . İstanbul ilinde 42 bin 2 erkek, 39 bin 908 kadın yaşamaktadır.

Bayburt Alan kodu nedir?

Bayburt ilinin telefon alan kodu 0 458 şeklinde başlamaktadır.

Bayburt yüz ölçümü ve yüz ölçümüne göre sıralaması

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye Dünya'nın bir çok ülkesinden daha büyük yüzölçümüne sahiptir. Bu bağlamda Bayburt ilinin yüz ölçümü 3746 (km²) şeklinde kayıtlara geçmiştir. İstanbul diğer illere göre yüz ölçümü sıralaması 73 olarak gözükmektedir.

Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Bayburt Plaka kodu nedir?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Bayburt ilinin plaka kodu 69 olarak belirlenmiştir.

Bayburt 2020 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Bayburt 2020 Yılı Toplam Nüfusu : 81910

Bayburt 2020 Yılı Erkek Nüfusu : 42002

Bayburt 2020 Yılı Kadın Nüfusu : 39908

Bayburt 2020 Yılı Nüfus Sıralaması : 81

Bayburt 2020 Yılı Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü : 3,24 Kişidir.

Bayburt 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Erkek : 28,35 olduğu görülmektedir.

Bayburt 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Kadın : 25,01 olduğu görülmektedir.

Bayburt 2020 Yılı Boşanma Sayısı : 35 kişi boşanmıştır.

Bayburt 2020 Yılı Yabancı Kişi Sayısı : 563

Bayburt 2020 Yılı İlçe Toplam Nüfusu : 50423

Bayburt 2020 Yılı İlçe Erkek Nüfusu : 25949

Bayburt 2020 Yılı İlçe Kadın Nüfusu : 24474

Bayburt 2020 Yılı Belde Köy Toplam Nüfusu : 31487

Bayburt 2020 Yılı Belde Köy Erkek Nüfusu : 16053

Bayburt 2020 Yılı Belde Köy Kadın Nüfusu : 15434

Bayburt 2020 Yılı Nüfus yoğunluğu Nüfusu : 22 kişidir.

Bayburt 2019 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 43006 Kadın : 41837 Toplam : 84843 Nüfus yoğunluğu : 23 kişidir.

Bayburt 2019 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 26582 Kadın : 25935 Toplam : 52517

Bayburt 2019 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 16424 Kadın : 15902 Toplam : 32326

Bayburt 2018 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 41377 Kadın : 40897 Toplam : 82274 Nüfus yoğunluğu : 22 kişidir.

Bayburt 2018 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 22714 Kadın : 22753 Toplam : 82274

Bayburt 2018 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 18663 Kadın : 18144 Toplam : 36807

Bayburt 2017 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 40980 Kadın : 39437 Toplam : 80417 Nüfus yoğunluğu : 22 kişidir.

Bayburt 2017 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 25560 Kadın : 24043 Toplam : 49603

Bayburt 2017 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 15420 Kadın : 15394 Toplam : 36807

Bayburt 2016 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 46182 Kadın : 43972 Toplam : 90154 Nüfus yoğunluğu : 24 kişidir.

Bayburt 2016 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 28871 Kadın : 26799 Toplam : 55670

Bayburt 2016 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 17311 Kadın : 17173 Toplam : 34484

Bayburt 2015 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 39935 Kadın : 38615 Toplam : 78550 Nüfus yoğunluğu : 21 kişidir.

Bayburt 2015 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 23824 Kadın : 22452 Toplam : 46276

Bayburt 2015 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 16111 Kadın : 16163 Toplam : 32274