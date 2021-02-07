Bayburt Özel İdare Spor 4-2 Serik Belediyespor | Maç özeti ve Sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 22. hafta maçında Bayburt Özel İdare Spor, Serik Belediyespor ile karşılaştı. maç 4-1 sona erdi. Bayburt Özel İdare Spor ve Serik Belediyespor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 22. hafta maçında Bayburt Özel İdare Spor sahasında Serik Belediyespor ile 07.02.2021 13:00'da karşılaştı. Bayburt Genç Osman stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Bayburt Özel İdare Spor - Serik Belediyespor maçı skoru ne oldu? Bayburt Özel İdare Spor, Serik Belediyespor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Bayburt Özel İdare Spor Serik Belediyespor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Bayburt Genç Osman



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

07.02.2021 13:00



Bayburt Özel İdare Spor Serik Belediyespor Maçının Hakemleri

Serkan Önsal(hakem), Gürcan Dönmez(1. Yardımcı Hakem), Enes Biroğlu(2. Yardımcı Hakem), Emre Korkmaz(dördüncü Hakem)

Bayburt Özel İdare Spor İlk 11

53. Yunus Emre Kırdal, 3. Ömer İnan, 8. Savaş Yorulmaz, 12. İbrahim Alan, 15. Emre Şahin, 21. Uğur Mustafa Türk, 22. Ali Fırat Okur, 94. Sefa Narin, 88. Salim Farsak, 42. Ömer Esenkaya, 77. Ramazan Işık



Yedekler

41. Enes Fidayeo, 24. Deniz Solmaz, 28. Osman Emirkan Demir, 35. İlker Sayan, 61. Salih Seyis, 66. Burak Bayram, 25. Feridun Kıroğlu, 26. Onur Çakmakcı, 70. Abdullah Topkara



Teknik Sorumlu

Hakan Yılmaz

Serik Belediyespor İlk 11

13. İbrahim Demir, 5. Ercan Şirin, 9. Murat Gürbüzerol, 14. Ahmet Bahçıvan, 10. Sinan Kalaycı, 18. Tufan Kelleci, 25. Murat Erdemir, 28. Burak Albayrak, 55. Emre Bekir, 58. Erkan Şahin, 70. Mikail Başar



Yedekler

76. Durmuş Doğukan Aydaş, 11. Mustafa Çınar, 16. Raif Demir, 8. Mahsun Çapkan, 30. Kaan Mert Nasırcılar, 79. Furkan Efe Bildir, 86. Ahmet Sarıkaya, 6. Ergün Nazlı, 91. Melih Bostan, 99. Ahmet Atik



Teknik Sorumlu

Engin Korukır

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Eyüpspor 22 16 4 2 51 18 52 33 2 Van Spor 22 13 4 5 35 20 43 15 3 Kırşehir Belediyespor 22 11 7 4 31 15 40 16 4 Sakaryaspor 22 11 7 4 37 23 40 14 5 Turgutluspor 22 13 0 9 29 34 39 -5 6 Bodrumspor 22 11 5 6 51 32 38 19 7 Kırklarelispor 22 9 10 3 27 16 37 11 8 Pazarspor 22 10 4 8 35 31 34 4 9 Serik Belediyespor 22 8 8 6 33 31 32 2 10 Tarsus İdman Yurdu 22 8 6 8 30 26 30 4 11 Pendikspor 22 9 2 11 36 26 29 10 12 Etimesgut Belediyespor 22 7 7 8 23 22 28 1 13 Sivas Belediyespor 22 6 9 7 35 29 27 6 14 Karacabey Belediyespor 22 7 6 9 24 25 27 -1 15 1922 Konyaspor 22 6 5 11 27 28 23 -1 16 Mamak FK 22 6 4 12 23 56 22 -33 17 Elazığspor 22 7 3 12 30 42 24 -12 18 Kastamonuspor 22 5 5 12 19 33 20 -14 19 Bayburt Özel İdare Spor 22 6 2 14 23 39 20 -16 20 Kardemir Karabükspor 22 1 2 19 9 62 5 -53

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