Bayburt Özel İdare Spor 4-2 Serik Belediyespor | Maç özeti ve Sonucu
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 22. hafta maçında Bayburt Özel İdare Spor, Serik Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 22. hafta maçında Bayburt Özel İdare Spor, Serik Belediyespor ile karşılaştı. maç 4-1 sona erdi. Bayburt Özel İdare Spor ve Serik Belediyespor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 22. hafta maçında Bayburt Özel İdare Spor sahasında Serik Belediyespor ile 07.02.2021 13:00'da karşılaştı. Bayburt Genç Osman stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Bayburt Özel İdare Spor - Serik Belediyespor maçı skoru ne oldu?
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Bayburt Özel İdare Spor Serik Belediyespor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Bayburt Genç Osman
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
07.02.2021 13:00
Bayburt Özel İdare Spor Serik Belediyespor Maçının Hakemleri
Serkan Önsal(hakem), Gürcan Dönmez(1. Yardımcı Hakem), Enes Biroğlu(2. Yardımcı Hakem), Emre Korkmaz(dördüncü Hakem)
Bayburt Özel İdare Spor İlk 11
53. Yunus Emre Kırdal, 3. Ömer İnan, 8. Savaş Yorulmaz, 12. İbrahim Alan, 15. Emre Şahin, 21. Uğur Mustafa Türk, 22. Ali Fırat Okur, 94. Sefa Narin, 88. Salim Farsak, 42. Ömer Esenkaya, 77. Ramazan Işık
Yedekler
41. Enes Fidayeo, 24. Deniz Solmaz, 28. Osman Emirkan Demir, 35. İlker Sayan, 61. Salih Seyis, 66. Burak Bayram, 25. Feridun Kıroğlu, 26. Onur Çakmakcı, 70. Abdullah Topkara
Teknik Sorumlu
Hakan Yılmaz
Serik Belediyespor İlk 11
13. İbrahim Demir, 5. Ercan Şirin, 9. Murat Gürbüzerol, 14. Ahmet Bahçıvan, 10. Sinan Kalaycı, 18. Tufan Kelleci, 25. Murat Erdemir, 28. Burak Albayrak, 55. Emre Bekir, 58. Erkan Şahin, 70. Mikail Başar
Yedekler
76. Durmuş Doğukan Aydaş, 11. Mustafa Çınar, 16. Raif Demir, 8. Mahsun Çapkan, 30. Kaan Mert Nasırcılar, 79. Furkan Efe Bildir, 86. Ahmet Sarıkaya, 6. Ergün Nazlı, 91. Melih Bostan, 99. Ahmet Atik
Teknik Sorumlu
Engin Korukır
Puan Durumu
|Takım
|O
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|A
|Y
|P
|Av
|1
|Eyüpspor
|22
|16
|4
|2
|51
|18
|52
|33
|2
|Van Spor
|22
|13
|4
|5
|35
|20
|43
|15
|3
|Kırşehir Belediyespor
|22
|11
|7
|4
|31
|15
|40
|16
|4
|Sakaryaspor
|22
|11
|7
|4
|37
|23
|40
|14
|5
|Turgutluspor
|22
|13
|0
|9
|29
|34
|39
|-5
|6
|Bodrumspor
|22
|11
|5
|6
|51
|32
|38
|19
|7
|Kırklarelispor
|22
|9
|10
|3
|27
|16
|37
|11
|8
|Pazarspor
|22
|10
|4
|8
|35
|31
|34
|4
|9
|Serik Belediyespor
|22
|8
|8
|6
|33
|31
|32
|2
|10
|Tarsus İdman Yurdu
|22
|8
|6
|8
|30
|26
|30
|4
|11
|Pendikspor
|22
|9
|2
|11
|36
|26
|29
|10
|12
|Etimesgut Belediyespor
|22
|7
|7
|8
|23
|22
|28
|1
|13
|Sivas Belediyespor
|22
|6
|9
|7
|35
|29
|27
|6
|14
|Karacabey Belediyespor
|22
|7
|6
|9
|24
|25
|27
|-1
|15
|1922 Konyaspor
|22
|6
|5
|11
|27
|28
|23
|-1
|16
|Mamak FK
|22
|6
|4
|12
|23
|56
|22
|-33
|17
|Elazığspor
|22
|7
|3
|12
|30
|42
|24
|-12
|18
|Kastamonuspor
|22
|5
|5
|12
|19
|33
|20
|-14
|19
|Bayburt Özel İdare Spor
|22
|6
|2
|14
|23
|39
|20
|-16
|20
|Kardemir Karabükspor
|22
|1
|2
|19
|9
|62
|5
|-53
Fikstür
|07.02.2021
|Mamak FK
|1-5
|Etimesgut Belediyespor
|07.02.2021
|Sivas Belediyespor
|1-2
|Van Spor
|07.02.2021
|Sakaryaspor
|3-1
|Tarsus İdman Yurdu
|07.02.2021
|Pendikspor
|3-0
|Turgutluspor
|07.02.2021
|Pazarspor
|0-2
|Kırklarelispor
|07.02.2021
|Kırşehir Belediyespor
|2-0
|Kastamonuspor
|07.02.2021
|Karacabey Belediyespor
|0-2
|Eyüpspor
|07.02.2021
|Elazığspor
|0-2
|Kardemir Karabükspor
|07.02.2021
|Bodrumspor
|5-2
|1922 Konyaspor
|07.02.2021
|Bayburt Özel İdare Spor
|4-1
|Serik Belediyespor
|07.02.2021
|Başkent Akademi FK
|Etimesgut Belediyespor