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Bayburt Özel İdare Spor 4-2 Serik Belediyespor | Maç özeti ve Sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 22. hafta maçında Bayburt Özel İdare Spor, Serik Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Bayburt Özel İdare Spor 4-2 Serik Belediyespor | Maç özeti ve Sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 22. hafta maçında Bayburt Özel İdare Spor, Serik Belediyespor ile karşılaştı. maç 4-1 sona erdi. Bayburt Özel İdare Spor ve Serik Belediyespor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 22. hafta maçında Bayburt Özel İdare Spor sahasında Serik Belediyespor ile 07.02.2021 13:00'da karşılaştı. Bayburt Genç Osman stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Bayburt Özel İdare Spor - Serik Belediyespor maçı skoru ne oldu?

Bayburt Özel İdare Spor, Serik Belediyespor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Bayburt Özel İdare Spor  Serik Belediyespor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Bayburt Genç Osman

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
07.02.2021 13:00

Bayburt Özel İdare Spor Serik Belediyespor Maçının Hakemleri
Serkan Önsal(hakem), Gürcan Dönmez(1. Yardımcı Hakem), Enes Biroğlu(2. Yardımcı Hakem), Emre Korkmaz(dördüncü Hakem)

Bayburt Özel İdare Spor İlk 11
53. Yunus Emre Kırdal, 3. Ömer İnan, 8. Savaş Yorulmaz, 12. İbrahim Alan, 15. Emre Şahin, 21. Uğur Mustafa Türk, 22. Ali Fırat Okur, 94. Sefa Narin, 88. Salim Farsak, 42. Ömer Esenkaya, 77. Ramazan Işık

Yedekler
41. Enes Fidayeo, 24. Deniz Solmaz, 28. Osman Emirkan Demir, 35. İlker Sayan, 61. Salih Seyis, 66. Burak Bayram, 25. Feridun Kıroğlu, 26. Onur Çakmakcı, 70. Abdullah Topkara

Teknik Sorumlu
Hakan Yılmaz

Serik Belediyespor İlk 11
13. İbrahim Demir, 5. Ercan Şirin, 9. Murat Gürbüzerol, 14. Ahmet Bahçıvan, 10. Sinan Kalaycı, 18. Tufan Kelleci, 25. Murat Erdemir, 28. Burak Albayrak, 55. Emre Bekir, 58. Erkan Şahin, 70. Mikail Başar

Yedekler
76. Durmuş Doğukan Aydaş, 11. Mustafa Çınar, 16. Raif Demir, 8. Mahsun Çapkan, 30. Kaan Mert Nasırcılar, 79. Furkan Efe Bildir, 86. Ahmet Sarıkaya, 6. Ergün Nazlı, 91. Melih Bostan, 99. Ahmet Atik

Teknik Sorumlu
Engin Korukır

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Eyüpspor22164251185233
2Van Spor22134535204315
3Kırşehir Belediyespor22117431154016
4Sakaryaspor22117437234014
5Turgutluspor221309293439-5
6Bodrumspor22115651323819
7Kırklarelispor22910327163711
8Pazarspor2210483531344
9Serik Belediyespor228863331322
10Tarsus İdman Yurdu228683026304
11Pendikspor22921136262910
12Etimesgut Belediyespor227782322281
13Sivas Belediyespor226973529276
14Karacabey Belediyespor22769242527-1
151922 Konyaspor226511272823-1
16Mamak FK226412235622-33
17Elazığspor227312304224-12
18Kastamonuspor225512193320-14
19Bayburt Özel İdare Spor226214233920-16
20Kardemir Karabükspor2212199625-53

Fikstür

07.02.2021Mamak FK1-5Etimesgut Belediyespor
07.02.2021Sivas Belediyespor1-2Van Spor
07.02.2021Sakaryaspor3-1Tarsus İdman Yurdu
07.02.2021Pendikspor3-0Turgutluspor
07.02.2021Pazarspor0-2Kırklarelispor
07.02.2021Kırşehir Belediyespor2-0Kastamonuspor
07.02.2021Karacabey Belediyespor0-2Eyüpspor
07.02.2021Elazığspor0-2Kardemir Karabükspor
07.02.2021Bodrumspor5-21922 Konyaspor
07.02.2021Bayburt Özel İdare Spor4-1Serik Belediyespor
07.02.2021Başkent Akademi FK Etimesgut Belediyespor
Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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