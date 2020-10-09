Bayburt Özel İdare Spor - Kardemir Karabükspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grupta 4. hafta maçları oynanıyor. Zorlu haftada, Bayburt Özel İdare Spor, Kardemir Karabükspor'u evinde ağırlıyor. Taraftarların gündeminde olan mücadele için bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Ligde, puanı bulunmayan iki takımda ilk puan ve puanlarını almak için sahaya çıkıyor. Bu sezon henüz bir maç oynayan Bayburt ekibi, ikinci maçında galibiyet almak istiyor. Karabükspor ise ligde oynadığı 3 maçta da rakiplerine mağlup oldu. Peki, Hekimoğlu Trabzon - 24Erzincanspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR - KARABÜKSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Bayburt Özel İdare Spor - Karabükspor arasında oynanacak 4. hafta maçı, 10 Ekim Cumartesi günü saat 14.30'da başlayacak. Karşılaşma, Bayburt Genç Osman Sentetik stadında oynanacak. Zorlu mücadeleyi hakem, Şeref Taştan yönetirken yardımcılıklarını ise Abdülhamit Söyler ve Kurtuluş Aslan üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Bu yıl Misli.com'un sponsor olduğu 2. Lig'de bazı maçlar Misli.com uygulamaları üzerinden canlı yayınlanıyor. Bayburt Özel İdare Spor - Kardemir Karabükspor maçı da Cumartesi günü saat 14.30'da Misli.com üzerinden canlı yayınlanacak.

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