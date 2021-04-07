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Bayburt Özel İdare Spor, Pazarspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 32. hafta maçında Bayburt Özel İdare Spor, Pazarspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Bayburt Özel İdare Spor, Pazarspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 32. hafta maçında Bayburt Özel İdare Spor, Pazarspor ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Bayburt Özel İdare Spor ve Pazarspor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 32. hafta maçında Bayburt Özel İdare Spor sahasında Pazarspor ile 07.04.2021 15:00'da karşılaştı. Bayburt Genç Osman stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Bayburt Özel İdare Spor - Pazarspor maçı skoru ne oldu?

Bayburt Özel İdare Spor, Pazarspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Bayburt Özel İdare Spor  Pazarspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Bayburt Genç Osman

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
07.04.2021 15:00

Bayburt Özel İdare Spor 2-0 Pazarspor

Maçının Hakemleri
Efe Tanrıverdi(hakem), Özgür Fatih Kalaycı(1. Yardımcı Hakem), Vedat Hoşnam(2. Yardımcı Hakem), Emre Yüksel(dördüncü Hakem)

BAYBURT ÖZEL İDARE SPORBayburt Özel İdare Spor

Bayburt Özel İdare Spor İlk 11
53. Yunus Emre Kırdal, 3. Ömer İnan, 25. Feridun Kıroğlu, 35. İlker Sayan, 21. Uğur Mustafa Türk, 22. Ali Fırat Okur, 12. İbrahim Alan, 42. Ömer Esenkaya, 51. Tolga Tekin, 77. Ramazan Işık, 94. Sefa Narin

Yedekler
80. Oğuzhan Dertli, 61. Salih Seyis, 66. Burak Bayram, 24. Deniz Solmaz, 26. Onur Çakmakcı, 96. Emirhan Eskici, 55. İlter Ayyıldız

Teknik Sorumlu


Goller
Uğur Türk, İbrahim Alan

Kartlar
Tolga tekin,salih seyis 

Oyundan Çıkanlar
Ömer Esenkaya,Feridun Kıroğlu, Uğur Türk, İlker sayan,

Oyuna Girenler
Deniz solmaz,Onur Çakmakçı, ilter Ayyıldız, Salih seyis

PAZARSPORPazarspor

Pazarspor İlk 11
27. Mustafa Güngör, 55. Ömercan Öndaş, 39. Emre Akgün, 77. Muhammet Çelik, 22. Muhammet Ensar Çavuşoğlu, 66. Kadir Kaan Yurdakul, 21. Onur Civelek, 11. Savaş Çakır, 99. Eren Karadağ, 12. Feyyaz Aydil, 46. Ali Osman Karnapoğlu

Yedekler
88. Melikhan Sarı, 7. Hüseyin Eray Karataş, 35. Eray Yüksel, 34. Ceyhun Sarı, 14. Alper Akçan, 23. İbrahim Topaloğlu, 20. Muhammet Nişancı, 6. Mustafa Salk

Teknik Sorumlu
Sinan Durmuş

Goller
{awayGoal}

Kartlar
Kadir Yurdakul,

Oyundan Çıkanlar
Onur civelek, Ali Karnapoğlu, Kadir Yurdakul,Savaş Çakır

Oyuna Girenler
Eray Karataş, Mustafa Salk, Ceyhun Sarı

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Eyüpspor32246271217850
2Sakaryaspor321612456306026
3Kırşehir Belediyespor32178745255920
4Van Spor32176951295722
5Kırklarelispor321512547265721
6Bodrumspor32167967415526
7Etimesgut Belediyespor321571051275224
8Turgutluspor3215413404549-5
9Tarsus İdman Yurdu321391051414810
10Serik Belediyespor32121284539486
11Karacabey Belediyespor32128124035445
12Pendikspor32125155042418
13Pazarspor3211516505538-5
14Sivas Belediyespor32813114241371
15Bayburt Özel İdare Spor3211417405237-12
161922 Konyaspor329815394135-2
17Kastamonuspor3271114274632-19
18Elazığspor328519416829-27
19Mamak FK326620289424-66
20Kardemir Karabükspor32122911945-83

Fikstür

04.04.2021Başkent Akademi FK Bodrumspor
07.04.2021Mamak FK0-3Bodrumspor
07.04.2021Turgutluspor0-2Tarsus İdman Yurdu
07.04.2021Serik Belediyespor1-0Van Spor
07.04.2021Pendikspor0-0Karacabey Belediyespor
07.04.2021Kastamonuspor1-11922 Konyaspor
07.04.2021Kardemir Karabükspor1-3Kırklarelispor
07.04.2021Sivas Belediyespor0-1Kırşehir Belediyespor
07.04.2021Etimesgut Belediyespor0-1Eyüpspor
07.04.2021Elazığspor1-6Sakaryaspor
07.04.2021Bayburt Özel İdare Spor2-0Pazarspor

Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu 

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