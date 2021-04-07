Bayburt Özel İdare Spor, Pazarspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 32. hafta maçında Bayburt Özel İdare Spor, Pazarspor ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Bayburt Özel İdare Spor ve Pazarspor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 32. hafta maçında Bayburt Özel İdare Spor sahasında Pazarspor ile 07.04.2021 15:00'da karşılaştı. Bayburt Genç Osman stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Bayburt Özel İdare Spor - Pazarspor maçı skoru ne oldu? Bayburt Özel İdare Spor, Pazarspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Bayburt Özel İdare Spor Pazarspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Bayburt Genç Osman



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

07.04.2021 15:00



Bayburt Özel İdare Spor 2-0 Pazarspor

Maçının Hakemleri

Efe Tanrıverdi(hakem), Özgür Fatih Kalaycı(1. Yardımcı Hakem), Vedat Hoşnam(2. Yardımcı Hakem), Emre Yüksel(dördüncü Hakem)

Bayburt Özel İdare Spor

Bayburt Özel İdare Spor İlk 11

53. Yunus Emre Kırdal, 3. Ömer İnan, 25. Feridun Kıroğlu, 35. İlker Sayan, 21. Uğur Mustafa Türk, 22. Ali Fırat Okur, 12. İbrahim Alan, 42. Ömer Esenkaya, 51. Tolga Tekin, 77. Ramazan Işık, 94. Sefa Narin



Yedekler

80. Oğuzhan Dertli, 61. Salih Seyis, 66. Burak Bayram, 24. Deniz Solmaz, 26. Onur Çakmakcı, 96. Emirhan Eskici, 55. İlter Ayyıldız



Teknik Sorumlu





Goller

Uğur Türk, İbrahim Alan



Kartlar

Tolga tekin,salih seyis



Oyundan Çıkanlar

Ömer Esenkaya,Feridun Kıroğlu, Uğur Türk, İlker sayan,



Oyuna Girenler

Deniz solmaz,Onur Çakmakçı, ilter Ayyıldız, Salih seyis

Pazarspor

Pazarspor İlk 11

27. Mustafa Güngör, 55. Ömercan Öndaş, 39. Emre Akgün, 77. Muhammet Çelik, 22. Muhammet Ensar Çavuşoğlu, 66. Kadir Kaan Yurdakul, 21. Onur Civelek, 11. Savaş Çakır, 99. Eren Karadağ, 12. Feyyaz Aydil, 46. Ali Osman Karnapoğlu



Yedekler

88. Melikhan Sarı, 7. Hüseyin Eray Karataş, 35. Eray Yüksel, 34. Ceyhun Sarı, 14. Alper Akçan, 23. İbrahim Topaloğlu, 20. Muhammet Nişancı, 6. Mustafa Salk



Teknik Sorumlu

Sinan Durmuş



Goller

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Kartlar

Kadir Yurdakul,



Oyundan Çıkanlar

Onur civelek, Ali Karnapoğlu, Kadir Yurdakul,Savaş Çakır



Oyuna Girenler

Eray Karataş, Mustafa Salk, Ceyhun Sarı

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Eyüpspor 32 24 6 2 71 21 78 50 2 Sakaryaspor 32 16 12 4 56 30 60 26 3 Kırşehir Belediyespor 32 17 8 7 45 25 59 20 4 Van Spor 32 17 6 9 51 29 57 22 5 Kırklarelispor 32 15 12 5 47 26 57 21 6 Bodrumspor 32 16 7 9 67 41 55 26 7 Etimesgut Belediyespor 32 15 7 10 51 27 52 24 8 Turgutluspor 32 15 4 13 40 45 49 -5 9 Tarsus İdman Yurdu 32 13 9 10 51 41 48 10 10 Serik Belediyespor 32 12 12 8 45 39 48 6 11 Karacabey Belediyespor 32 12 8 12 40 35 44 5 12 Pendikspor 32 12 5 15 50 42 41 8 13 Pazarspor 32 11 5 16 50 55 38 -5 14 Sivas Belediyespor 32 8 13 11 42 41 37 1 15 Bayburt Özel İdare Spor 32 11 4 17 40 52 37 -12 16 1922 Konyaspor 32 9 8 15 39 41 35 -2 17 Kastamonuspor 32 7 11 14 27 46 32 -19 18 Elazığspor 32 8 5 19 41 68 29 -27 19 Mamak FK 32 6 6 20 28 94 24 -66 20 Kardemir Karabükspor 32 1 2 29 11 94 5 -83

Fikstür

04.04.2021 Başkent Akademi FK Bodrumspor 07.04.2021 Mamak FK 0-3 Bodrumspor 07.04.2021 Turgutluspor 0-2 Tarsus İdman Yurdu 07.04.2021 Serik Belediyespor 1-0 Van Spor 07.04.2021 Pendikspor 0-0 Karacabey Belediyespor 07.04.2021 Kastamonuspor 1-1 1922 Konyaspor 07.04.2021 Kardemir Karabükspor 1-3 Kırklarelispor 07.04.2021 Sivas Belediyespor 0-1 Kırşehir Belediyespor 07.04.2021 Etimesgut Belediyespor 0-1 Eyüpspor 07.04.2021 Elazığspor 1-6 Sakaryaspor 07.04.2021 Bayburt Özel İdare Spor 2-0 Pazarspor

Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu