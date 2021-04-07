Bayburt Özel İdare Spor, Pazarspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 32. hafta maçında Bayburt Özel İdare Spor, Pazarspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 32. hafta maçında Bayburt Özel İdare Spor, Pazarspor ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Bayburt Özel İdare Spor ve Pazarspor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 32. hafta maçında Bayburt Özel İdare Spor sahasında Pazarspor ile 07.04.2021 15:00'da karşılaştı. Bayburt Genç Osman stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Bayburt Özel İdare Spor - Pazarspor maçı skoru ne oldu?
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Bayburt Özel İdare Spor Pazarspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Bayburt Genç Osman
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
07.04.2021 15:00
Bayburt Özel İdare Spor 2-0 Pazarspor
Maçının Hakemleri
Efe Tanrıverdi(hakem), Özgür Fatih Kalaycı(1. Yardımcı Hakem), Vedat Hoşnam(2. Yardımcı Hakem), Emre Yüksel(dördüncü Hakem)
Bayburt Özel İdare Spor İlk 11
53. Yunus Emre Kırdal, 3. Ömer İnan, 25. Feridun Kıroğlu, 35. İlker Sayan, 21. Uğur Mustafa Türk, 22. Ali Fırat Okur, 12. İbrahim Alan, 42. Ömer Esenkaya, 51. Tolga Tekin, 77. Ramazan Işık, 94. Sefa Narin
Yedekler
80. Oğuzhan Dertli, 61. Salih Seyis, 66. Burak Bayram, 24. Deniz Solmaz, 26. Onur Çakmakcı, 96. Emirhan Eskici, 55. İlter Ayyıldız
Teknik Sorumlu
Goller
Uğur Türk, İbrahim Alan
Kartlar
Tolga tekin,salih seyis
Oyundan Çıkanlar
Ömer Esenkaya,Feridun Kıroğlu, Uğur Türk, İlker sayan,
Oyuna Girenler
Deniz solmaz,Onur Çakmakçı, ilter Ayyıldız, Salih seyis
Pazarspor İlk 11
27. Mustafa Güngör, 55. Ömercan Öndaş, 39. Emre Akgün, 77. Muhammet Çelik, 22. Muhammet Ensar Çavuşoğlu, 66. Kadir Kaan Yurdakul, 21. Onur Civelek, 11. Savaş Çakır, 99. Eren Karadağ, 12. Feyyaz Aydil, 46. Ali Osman Karnapoğlu
Yedekler
88. Melikhan Sarı, 7. Hüseyin Eray Karataş, 35. Eray Yüksel, 34. Ceyhun Sarı, 14. Alper Akçan, 23. İbrahim Topaloğlu, 20. Muhammet Nişancı, 6. Mustafa Salk
Teknik Sorumlu
Sinan Durmuş
Goller
{awayGoal}
Kartlar
Kadir Yurdakul,
Oyundan Çıkanlar
Onur civelek, Ali Karnapoğlu, Kadir Yurdakul,Savaş Çakır
Oyuna Girenler
Eray Karataş, Mustafa Salk, Ceyhun Sarı
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Eyüpspor
|32
|24
|6
|2
|71
|21
|78
|50
|2
|Sakaryaspor
|32
|16
|12
|4
|56
|30
|60
|26
|3
|Kırşehir Belediyespor
|32
|17
|8
|7
|45
|25
|59
|20
|4
|Van Spor
|32
|17
|6
|9
|51
|29
|57
|22
|5
|Kırklarelispor
|32
|15
|12
|5
|47
|26
|57
|21
|6
|Bodrumspor
|32
|16
|7
|9
|67
|41
|55
|26
|7
|Etimesgut Belediyespor
|32
|15
|7
|10
|51
|27
|52
|24
|8
|Turgutluspor
|32
|15
|4
|13
|40
|45
|49
|-5
|9
|Tarsus İdman Yurdu
|32
|13
|9
|10
|51
|41
|48
|10
|10
|Serik Belediyespor
|32
|12
|12
|8
|45
|39
|48
|6
|11
|Karacabey Belediyespor
|32
|12
|8
|12
|40
|35
|44
|5
|12
|Pendikspor
|32
|12
|5
|15
|50
|42
|41
|8
|13
|Pazarspor
|32
|11
|5
|16
|50
|55
|38
|-5
|14
|Sivas Belediyespor
|32
|8
|13
|11
|42
|41
|37
|1
|15
|Bayburt Özel İdare Spor
|32
|11
|4
|17
|40
|52
|37
|-12
|16
|1922 Konyaspor
|32
|9
|8
|15
|39
|41
|35
|-2
|17
|Kastamonuspor
|32
|7
|11
|14
|27
|46
|32
|-19
|18
|Elazığspor
|32
|8
|5
|19
|41
|68
|29
|-27
|19
|Mamak FK
|32
|6
|6
|20
|28
|94
|24
|-66
|20
|Kardemir Karabükspor
|32
|1
|2
|29
|11
|94
|5
|-83
Fikstür
|04.04.2021
|Başkent Akademi FK
|Bodrumspor
|07.04.2021
|Mamak FK
|0-3
|Bodrumspor
|07.04.2021
|Turgutluspor
|0-2
|Tarsus İdman Yurdu
|07.04.2021
|Serik Belediyespor
|1-0
|Van Spor
|07.04.2021
|Pendikspor
|0-0
|Karacabey Belediyespor
|07.04.2021
|Kastamonuspor
|1-1
|1922 Konyaspor
|07.04.2021
|Kardemir Karabükspor
|1-3
|Kırklarelispor
|07.04.2021
|Sivas Belediyespor
|0-1
|Kırşehir Belediyespor
|07.04.2021
|Etimesgut Belediyespor
|0-1
|Eyüpspor
|07.04.2021
|Elazığspor
|1-6
|Sakaryaspor
|07.04.2021
|Bayburt Özel İdare Spor
|2-0
|Pazarspor
Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu