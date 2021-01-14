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Bayburt Özel İdare Spor - Sakaryaspor CANLI | Misli.com CANLI YAYIN

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta Bayburt Özel İdare Spor - Sakaryaspor maçı oynanıyor. Karşılaşmanın canlı yayın linkini haberimizden bulabilirsiniz.

Bayburt Özel İdare Spor - Sakaryaspor CANLI | Misli.com CANLI YAYIN

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grupta Bayburt Özel İdare Spor - Sakaryaspor maçı oynanıyor. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen taraftarlar, canlı izleme bilgilerine haberimizden ulaşabilir. Zorlu mücadele, saat 13.00'de Bayburt Genç Osman Sentetik Stadı'nda başladı. 

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Karşılaşmanın hakemi, Egemen Artun olacak. Egemen Artun'un yardımcılıklarını ise Metin Yalçın ve Ahmetcan Akkoyun üstlenecek. 

İLK 11'LER

Bayburt ÖİS: Enes Fidayeo, Ömer İnan, Deniz Solmaz, Kadir Mert Örentepe, Sinan Altınel, Savaş Yorulmaz, Şamil Başaran, Taha Yavuz Yılmaz, Nezir Özer, Ahmet Üstün, Mustafa Bedirhan Çelik

Sakaryaspor: Oğuz Çalışkan, Canberk Özdemir, Hakan Aslantaş, Burak Öksüz, Berkay Değirmencioğlu, Abdulaziz Solmaz, Muhammet Reis, Hasan Bilal, Azad Filiz, Çağrı Ortakaya, Ali Özgün    

Onur Çelik
Spor Editörü


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