Bayburt tarım yerleşkesinde çalışmalar devam ediyor

Bayburt için çok büyük bir ehemmiyete sahip olan tarım yerleşkesinde çalışmalar son hızıyla devam ediyor. Yapımı 3 etap olarak planlanan, Bayburt'u tarım ve hayvancılıkta bölgenin yıldızı haline getirecek yerleşkenin ilk etabında yer alan canlı hayvan pazarı ve mezbahana hizmet için gün sayıyor.

Çalışmaları her an yerinde takip eden Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, projenin şehre tarım ve hayvancılıkta ivme kazandıracağını kaydederek, "Büyük bir özveriyle ilk etapta önümüzdeki sezona canlı hayvan pazarı ve kesimhanenin tamamlanması için gayret sarf ediyoruz. Diğer tarafta sokak hayvanları ile ilgili bir projemiz var. Mevcut program içerisinde bunları tamamlamaya çalışıyoruz" dedi.

Son rötuşların yapıldığı canlı hayvan pazarının etrafında başlatılan asfaltlama çalışmalarını da yerinde inceleyen Başkan Pekmezci, Tarım Yerleşkesi Projesi'nin ekonomisi ağırlıklı olarak tarım ve hayvancılığa bağlı olan Bayburt için büyük bir önem arz ettiğini belirtti.

Tarım Yerleşkesi içerisinde yer alan canlı hayvan pazarı, kesimhane, sokak hayvanları barınağı ve diğer tesisleri tek tek gezerek ilgililerden bilgi alan Başkan Pekmezci, çalışmaların büyük bir özveriyle tamamlanması yönünde talimat verdi.

Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye incelmelerinde Belediye Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli'nin yanı sıra ilgili birim müdürleri de eşlik etti.

Kaynak: İHA