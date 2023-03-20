Bayburt - Trabzon'u birbirine bağlayan sınırındaki yaylalar beyaz gelinlik giydi!

Mart ayının sonlarına doğru yeniden bastıran kar Bayburt ile Trabzon sınırı arasında yüksek rakımda bulunan köy ve yaylalara beyaz gelinlik giydirdi.

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Bayburt - Trabzon'u birbirine bağlayan sınırındaki yaylalar beyaz gelinlik giydi!

Bayburt ile Trabzon sınırı arasında yüksek rakımda bulunan köy ve yaylalarda kara kış Mart ayının sonlarına doğru yeniden bastırdı.

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MART AYINDA BAHARI BEKLERKEN KARA KIŞ YENİDEN GELDİ

Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Trabzon sınırında bulunan Dumlu, Kavlatan ve Günbuldu köy ve yaylalarında kar ve tipi yeniden etkisini gösterdi. Yağan karla birlikte bazı noktalarda kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu. Kış aylarında genellikle nüfusun kent merkezine kaydığı az sayıda vatandaşın kaldığı köylerde koyun besleyen besiciler zor anlar yaşadı.

Öte yandan meteorolojinin yaptığı açıklamada, yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı aralıklı birkaç gün süreceği belirtildi, olumsuz hava şartlarına vatandaşların gerekli önlemleri alması uyarısı yer aldı.

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