Bayburt Üniversitesi ile OSB Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı

Bayburt Valiliği, Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ve Bayburt Üniversitesi arasında işbirliğine yönelik protokol imzalandı.

Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) çerçevesinde bilimsel araştırma, eğitim-öğretim, uygulama alanlarında ortak çalışmalar yaparak Bayburt Üniversitesi ile Bayburt Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü arasındaki işbirliğine katkıda bulunma amaçlı protokol, Vali Cüneyt Epcim ile Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun tarafından imzalandı. Protokol ile bilimsel araştırma, eğitim öğretim ve uygulama alanlarındaki ortak çalışmalar yardımıyla taraflar arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Bayburt Valiliğinde imzalanan işbirliği protokolüne göre, taraflar arasında ar-ge ve inovasyon, tasarım, sistem entegrasyonu ile sertifikasyon konularını kapsayan beş maddelik protokolle rekabeti güçlendirmeye yönelik proje geliştirilmesi ve yürütülmesi, öğrenciler için mesleki uygulamalar ve staj imkanı, OSB personeline yüksek lisans ve doktora programlarına başvuru imkanı tanınıyor.

Protokolün Bayburt ve OSB'de faaliyet gösteren işletmelere hayırlı olmasını dileyen Vali Epcim, katkı ve işbirliği dolayısıyla Rektör Coşkun ile Bayburt Üniversitesi'ne teşekkür etti.

Vali Cüneyt Epcim'e destekleri dolayısıyla teşekkürlerini bildiren Rektör Coşkun ise üniversite sanayi işbirliğini güçlendirerek, Bayburt'un ekonomik anlamda gelişimine katkı sunulması adına Bayburt Üniversitesi'ne düşen sorumluluğu üstlenmeye hazır olduklarını ifade etti.

Protokol imza töreninde KÜSİ İl Temsilcisi Dr. Öğretim Üyesi Murat Çolak ve Bayburt Organize Sanayi Bölge Müdürü Murat Türkoğlu da hazır bulundu.

Kaynak: İHA