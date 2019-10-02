Bayburt Üniversitesi öğrencileri ‘Üniversitene Hoşgeldin!’ konserinde buluştu

Bayburt Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının Bâbertî Külliyesi'nde yerel sanatçıların katılımıyla düzenlediği "Üniversitene Hoşgeldin!" konserinde bir araya gelen öğrenciler yöresel ve popüler müzikler eşliğinde gönüllerince eğlendi.

Bâbertî Külliyesi açık hava amfisinde gerçekleşen konser, "hayallerine, şehrine, geleceğine, üniversitene, kampüsüne, aramıza hoşgeldin!" sloganı ile Anadolu'nun her köşesinden gelen öğrencilere hitap etti. Popüler şarkıların yanı sıra Karadeniz başta olmak üzere tüm yörelerden halk müziklerinin seslendirildiği konserde geniş katılıma sahne olan halaylar da çekildi.

Konser hakkında açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun, kış sezonu öncesinde güneşin son demlerine denk gelen konserin, yeni kayıt yapan öğrencileri kucaklamak, onları kaynaştırmak ve üniversite ile kurdukları bağı kuvvetlendirmek için güzel bir vesile olduğunu söyledi. Geniş katılım gösteren ve sinerjileriyle Külliyeye hareket kazandıran öğrencilere, etkinlik düzenleyicilerine, sanatçılara ve sponsorlara teşekkür eden Rektör Coşkun, tüm öğrenciler için başarı dolu bir akademik yıl temenni etti.

Yaklaşık 2 saat süren konserin ardından sanatçılara ve sponsorlara katılım plaketleri takdim edildi. Naci Ağıskalıoğlu'nun sunduğu konserde Mustafa Serkan Yalçın ve İbrahim Siyer sahne alırken, Kürşat Bayram, Ertuğrul Koçyiğit, Ertuğrul Bayhan, Şaban Coşkun, Ahmet Çalık ve Yunus Emre Çikot orkestrada yer aldılar.

Kaynak: İHA