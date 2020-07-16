Bayburt Üniversitesinden ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ etkinlikleri

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ülke çapında düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında; Bayburt Üniversitesi tarafından "Milli İrade" konulu sergi ve konferans düzenlendi.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği darbe girişimi, kalkışmanın dördüncü yıl dönümünde hafızalardaki tazeliğini koruyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla darbe girişimine karşı direnmek için o gece sokaklara dökülen yüzlerce kişinin, darbeciler tarafından şehit edildiği ve yaralanarak gazi olduğu darbe girişimi sırasında yaşanan dehşet anları ilk günkü canlılığını korurken; Cumhurbaşkanlığı himayesinde ülke çapında düzenlenen etkinliklerle şehitler yâd edilip, milletçe verilen demokrasi mücadelesi yeniden hatırlanıyor.

Bayburt Üniversitesi tarafından düzenlenen ve açılışı Bayburt Valisi Cüneyt Epcim tarafından yapılan "Milli İrade" temalı sergide; Sanat ve Tasarım Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi İmran Uzun ile Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarından Öğr. Gör. Yavuz Kaan Konuk, Öğr. Gör. İsmail Birlik, Öğr. Gör. Figen Meşeli ve Öğr. Gör. Ömer Murat Kadeş tarafından hazırlanan kolaj, video art, dijital düzenleme ve afiş çalışmalarının yanı sıra darbe teşebbüsü gecesinde Anadolu Ajansı objektiflerine yansıyan 40 fotoğraf da yer aldı. Bayburt Üniversitesi Kültür Merkezi Sanat Galerisinde gerçekleşen serginin hemen ardından, "Milli İrade" konulu konferansa geçildi.

Bayburt Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonunda gerçekleşen konferansa konuşmacı olarak, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Salim Gökçen katıldı. "Milli İrade" konulu konferansta, 21. yüzyılda dünya ve bu dünyada Türkiye'nin yeri ile ilgili genel bir değerlendirme de yapan Prof. Gökçen; "Dünya tarihinde çok az millete nasip olan büyük devletler kurma, kalıcı bir medeniyet inşa etme irade ve mahareti milletimizin özünde mevcuttur. Tarih boyunca milletimizin birlik ve beraberliğini yok etmek, toplumsal huzuru bozmak, devleti bölmek isteyen düşmanları olmuştur. 15 Temmuz 2016 gününü 16 Temmuz'a bağlayan gece saatlerine doğru da Türkiye'nin anayasal düzenine ve meşru yönetimine darbe yapılmaya kalkışılmış, 251 vatan evladı şehit, 2196'sı ise gazi olmuşlardır. Bu meşum darbe girişimi, milletimizin gözünü kırpmadan, vatanı için seve seve canını feda etme ve göğsünü tanklara siper etme iradesi ile bertaraf edilmiş dolayısıyla millet iradesi karşısında başarılı olamamıştır. Milletimiz bir kez daha tarihinden gelen vatana muhabbet şiarı ile kendi iradesine sahip çıkmış, uluslararası payandalı terörizme, emperyalizme ve ona uşaklık yapanlara fırsat vermeyerek tarihe altın harflerle geçen şanlı bir destan yazmıştır." dedi.

'15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında düzenlenen konferans, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Salim Gökçen'e ehram kumaşından yapılan kravat ve katılım plaketi takdiminin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA