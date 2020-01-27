Bayburt'a kendi sahasında Tuzla farkı!

Bayburt ile karşı karşıya gelen Tuzlaspor, deplasmanda 1-4 farkla galibiyetini kutladı.

Soğuk ve dondurucu bir havada oynanan maça taraftar fazla ilgi göstermedi. Tribünlerin büyük bir bölümünün boş kaldığı maçın ilk yarısı 35. dakikasında Tuzlaspor’dan Göksu Türkdoğan’ın attığı golle 1-0 Tuzlaspor’un üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçın ikinci yarısına atak başlayan Bayburt Özel İdarspor 55. dakikada kazandığı penaltıyı Bilal Günden’le gole çevirdi ve durumu eşitledi 1-1.

TUZLA'NIN TEHLİKELİ ATAKLARI

TFF 2.Lig Kırmızı Grupta 19.Haftanın Açılış Maçında Teknik Direktör Dahil Birçok Oyuncusunu Yollayarak Şanssız Mağlubiyetle 2.Devraye Başlayan Tuzlaspor Deplasmanda Bayburt Özel İdare Sporu 1-4 Yenerek Şampiyonluk Yarışında Bende Varım Dedi.

Maçın genelinde iyi oynayan ve galibiyet için Bayburt’a gelmiş olan Tuzlaspor, oyunu istediği gibi yönlendiren ve ataklarda tehlikeli olan bir takım görüntüsü sergiledi.

Yeni transferleriyle uyum sağlamakta sıkıntı yaşayan Bayburt Özel İdarspor ise sahada iyi mücadele etmesine rağmen gol pozisyonu üretmekte sıkıntı yaşarken, defansında önemli hatalar yaptı.

Tehlikeli ataklar sergileyen Tuzlaspor’dan Samet Asatekin 61. dakikada attığı golle takımını 2-1 üstünlüğe taşıdı.

Bu golden sonra iyice oyun disiplininden kopan sarı siyahlılar defansında açıklar vermeye başladı. 73. dakikada ilk gölü kaydeden Göksu Türkdoğan, takımının üçüncü golünü kaydetti ve durum 3-1 oldu.

Maçın 89. dakikasında penaltı kazanan Tuzlaspor Muhammed Akarslan’ın penaltıdan attığı golle maçın skorunu belirlemiş oldu 4-1.

Kendi sahasında Tuzlaspor’a farklı mağlup olan Bayburt Özel İdarespor 28 puanda kalırken Tuzlaspor puanını 37’ye yükselti.

Bayburt Özel İdarespor önümüzdeki hafta deplasmanda Pazar günü Kırşehir Belediyespor’la mücadele edecek.

Haftanın maç sonuçları:

Bayburt Özel İdarespo 1 – 4 Tuzlaspor

Van Spor 4 – 0 Niğde Anadolu FK

Etimesgut Belediyespor 3 – 0 Kardemir Karabükspor

Eyüpspor 1 – 5 Bandırmaspor

Sivas Belediyespor 2 – 0 Bodrumspor

Ankara Demirspor 4 – 0 Kahramanmaraşspor

Kastamonuspor 1 – 0 Kırşehir Belediyespor

Sakaryaspor 1 – 0 Elazığspor

Uşak Spor A.Ş. 2 – 0 Ergene Velimeşe