Bayburtlu çiftçilerden Milli Dayanışma Kampanyası’na tam destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde Kovid-19'la mücadele kapsamında başlatılan Mili Dayanışma Kampanyası'na Bayburtlu çiftçilerin desteği sürüyor. Bayburt'ta kimi hayvancılık ya da tarımla uğraşan kiminin ise tek geçim kaynağı büyükbaş hayvanı olan altı çiftçi "Milli Dayanışma Kampanyası"na düvelerini bağışladı.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs hastalığına yönelik tedbirler nedeniyle dar gelirli vatandaşlara destek amacıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası 17. gününe girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" ifadeleriyle yaptığı dayanışma çağrısını Bayburtlu çiftçiler yanıtsız bırakmadı. Bayburt'ta kimi hayvancılık ya da tarımla uğraşan kiminin ise tek geçim kaynağı büyükbaş hayvanı olan altı çiftçi "Milli Dayanışma Kampanyası"na düvelerini bağışladı. Çiftçileri bir araya getiren duygu ise hepsinde aynı; zor günlerde devleti ve milletinin yanında olmak.

'Çorbada tuzumuz bulunsun." diyerek Milli Dayanışma Kampanyası'na 500 kiloluk düvesini bağışlayan Bayırtepe Köyü'nden besici Recep Ali Yaya, daha önce de Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerler için "Efe" ile "Paşa" isimli tosunlarını Mehmetçik Vakfı'na bağışlamıştı.

Saraycık Köyü'nden çiftçi Eşref Öztürk ise ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek amacıyla açık artırma usulü satılacak 450 kiloluk düvesini yetkililere teslim etti.

Bir diğer isim Nail Duran da Sarımeşe Köyü'nde geçimini çiftçilikle sağlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına "Devletimiz varsa biz varız !" şeklinde yanıt veren Duran, kampanyaya bir ineğini bağışlayarak katkı sundu.

Şaban Memiş, Adem Memiş ve Fikret Memiş, kampanyaya birer düve bağışlayarak destek olan diğer isimler.

Şaban Memiş; Ortaçimağıl Köyü'nde geçimini çiftçilikle sağlıyor. Korona virüs tedavisi gördüğü Bayburt Devlet Hastanesi'nden Bayburt Barı ile taburcu olduğu görüntüler kamuoyuna yansıdı. Memiş'in, sekiz günlük tedavi süreci sonrasında ilk işi "Milli Dayanışma Kampanyası"na bir düvesini bağışlamak oldu.

Kampanyaya katkı sağlayanlara teşekkür eden Vali Cüneyt Epcim, zor dönemlerin üstesinden devlet ve millet dayanışmasıyla gelineceğini söyledi. Vali Epcim, "Türk Milleti olarak zor dönemlerde bir ve beraber olmayı bilen, muhtaca yardım eli uzatmaktan imtina etmeyen hasletlere sahip bir milletiz. Tarihimize baktığımızda da bu her zaman böyle bilinmiştir. Bu hasletlerin yoğun olarak yaşatıldığı, milli ve manevi değerlere her zaman önemle sahip çıkılan bir yer olarak Bayburt ilimiz de bu tarihsel gerçekliğin günümüze ulaşması noktasında üzerine düşeni her dönem layıkıyla yerine getirmiş bir ilimiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrıları üzerine başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası'na ilimiz ölçeğinde gerek iş insanlarımız, gerek bürokratlarımız gerekse de çiftçilerimiz ve esnaflarımız tarafından verilen bu destek, bahsettiğimiz bu hasletlerin ilimizde halen dip diri bir şekilde yaşatıldığını ve yaşatılmaya da devam edeceğini açıkça gösteriyor. Ümit ediyoruz ki; bu dönemleri birlik ve beraberlik içerisinde, dayanışma ruhumuzu pekiştirerek ve aynı zamanda tedbirlere ve kurallara riayet ederek kısa süre içerisinde geride bırakacağız. Normal yaşantımıza tekrar döneceğiz. Bu süreçte bizlere düşen daha önce de ifade ettiğim gibi devletimiz tarafından yapılan çağrılara kulak vermek, alınan kararlara riayet etmek ve zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaktır. Bu vesileyle "Milli Dayanışma Kampanyası'na katkı sağlayan ve sürecin gereklerini titizlikle uygulayan tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA