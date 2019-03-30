Bayburtlu Yusuf video izle full! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayburtlu Yusuf buluştu!

İstanbul'da seçim broşürü dağıtırken sözlü tacize maruz kalan Yusuf Özoğul, TRT'nin Dolmabahçe'deki özel yayını öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi. Erdoğan, anneannesinin ölümü nedeniyle başsağlığı dilediği Yusuf'a "İyi ki varsın" dedi.

AK Parti'nin seçim broşürlerini dağıtırken, İYİ Parti Pendik İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Mine Koraş'ın sözlü tacizine maruz kalan Yusuf Özoğul'un yaşadıkları, sosyal medyada hızla yayılmıştı.

BAYBURTLU YUSUF'U CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DAVET ETTİ

Tepki çeken gelişmeleri memleketi Bayburt'ta anneanesinin cenazesinde öğrenen Yusuf, Cumhurbaşkanlığı'ndan davet aldı. İstanbul'a doğru yola çıkacağını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluşma fırsatı bulduğunu dile getiren Özoğul, "Tek dileğim buydu." dedi.

BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Dileği kabul olan Yusuf Özoğul, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Dolmabahçe'deki TRT ortak yayını öncesi biraraya geldi. Cumhurbaşkanı, Özoğul'a başsağlığı diledi.



"YUSUF'UN YAPTIĞI AHLAK DERSİDİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, olayla ilgili, "Meral Hanım'ın yanındaki yandaşları bu ama öbür tarafta Yusuf'umuzun duruşu bu. Yusuf'un bugün de bir defin olayı vardı. Arkadaşlar da onu bu akşam buraya davet etti. Bu akşam da çıktı buraya geldi. Şimdi bir şey var. O, mensubu olduğu partinin broşürünü dağıtıyor. Ben tabii Yusuf'u bu sebeple şahsım, partim, milletim adına kutluyorum. Demek ki lise mezunu da olarak bizim böyle gençlerimiz var. Yusuf'un yaptığı, o provokatör kadına ve onun temsil ettiği zihniyete verilen bir ahlak dersidir. Tam bir ahlak dersi verdi. Yusuf'u gerçekten şahsım, milletim adına kutluyorum. Demek ki bizim böyle gençlerimiz var. Yusuf'un yaptığı, o provokatör kadına ve onun temsil ettiği zihniyete tam bir ahlak dersidir. Meral Hanım'ın da bundan ders alması lazım.

"KÜÇÜMSEYEN ONLAR"

"Olayı makarnaya niye getiriyorsun? Makarna işi AK Parti'nin işi değil ki. Makarna işi CHP'nin işi. Halkı "göbek kaşıyan, makarnacılar" olarak küçümseyen onlar. Ha biz halkımıza sosyal belediyecilik olarak gerekli yardımları yaparız. O da Yusuf olarak, hangi Yusuf'un izinden gittiğini biliyor. Onun için gözlerinden öpüyorum." ifadelerini kullandı.

BAYBURTLU YUSUF VİDEOSU İZLE FULL

BAYBURTLU YUSUF'A NE OLMUŞTU?

AK Parti broşürü dağıtan genci aşağılayan video ile gündeme gelen İyi Partili Mine Koraş hakkında savcılık harekete geçti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla Mine Koraş hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan resen soruşturma başlattı.

AK Parti broşürü dağıtan genci videoya çekip rencide eden Mine Koraş hakkında sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı iddiasıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Koraş'ın sosyal medya hesabındaki bütün paylaşımlarının inceleme altına alındığı öğrenildi.

AK Parti broşürü dağıtan genci videoya çekip rencide eden Mine Koraş, sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

MİNE KORAŞ KİMDİR? HAKKINDA NEDEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI?

Pendik'te AK Parti'nin seçim çalışmaları kapsamında gönüllü olarak broşür dağıtan bir genç, İYİ Parti Pendik İlçe Yönetim Kurulu Üyesi olduğu öğrenilen Mine Koraş isimli bir kadının alaycı tavrına maruz kaldı. İYİ Partili kadın kapısına gelen gençle alay etmeye çalıştığı anları videoya kaydederek sosyal medya hesabından paylaştı. İP'li Koraş'ın videodaki tavrı sosyal medyada büyük tepki topladı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla Mine Koraş hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan resen soruşturma başlattı.