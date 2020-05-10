Bayburt’ta 65 yaş ve üstü vatandaşlar nefes aldı

Korona virüsü (Covid-19) nedeniyle haftalardır evlerinde bekleyen 65 yaş ve üstü vatandaşlar, Bayburt'ta sokaklara çıkmaya başladı.

Korona virüsü nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşlar haftalardır evlerindeydi. 65 yaş üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağı, bugün itibarıyla esnetildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasının ardından, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanlar için getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına, 4 saatliğine ara verildi. Maskeleri takılı olmak kaydıyla saat 11.00 itibarıyla 65 yaş ve üstü vatandaşlar, sokaklara akın etti.

Bayburt'ta da uzun bir sürenin ardından vatandaşlar sokaklara döküldü. Özellikle park ve Çoru Nehrinin kenarını tercih eden vatandaşlar, güneşli havanın da yüzünü göstermesiyle yaklaşık 2 aylık sürenin ardından kentin tadını çıkartmaya başladı. Bazı vatandaşlar ilk iş olarak banka ATM'lerine giderken, kimisi ise merak ettiği sokaklarda yürümeyi tercih etti.

Vatandaşlar, evlerinde çok bunaldıklarını ve kendileri için uygulanan 4 saatlik aranın adeta yeni bir nefes olduğunu söylediler. Evlerinde kimi zaman canları sıkılsa da bu önlemin gerekli olduğunu belirten vatandaşlar, yetkililerin de korona virüsü ile mücadele sürecinde çok etkili bir yol izlediğini kaydettiler.

Öte yandan Bayburt Belediyesi zabıta ekipleri de sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşları yalnız bırakmayarak onlarla ilgilendiler.

Kaynak: İHA