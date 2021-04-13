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  3. Bayburt’ta açılan çobanlık kursunun dersleri tamamlandı

Bayburt’ta açılan çobanlık kursunun dersleri tamamlandı

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve İŞKUR Müdürlüğü'nün ortak çalışması ile açılan "Sürü Yönetimi Elemanı (çobanlık)" kursu tamamlanarak kursu başarı ile tamamlayanlar sertifikalarını aldı.

Bayburt’ta açılan çobanlık kursunun dersleri tamamlandı

Küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması, sürü yöneticiliğinin daha cazip hale getirilmesi amacıyla başlatılan sürü yönetimi elemanı eğitimi kapsamında, katılımcılara iş sağlığı ve güvenliği, sürüyü yönlendirme, sürünün beslenmesi, sürü bakım işleri ve sürü sağlığı ile ilgili görsel ve yazılı bilgiler verilerek konu ile ilgili işletme ziyaretleri ile tamamlandı.

Sertifika töreninde konuşma yapan Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürü Selami Ersen, Bayburt'ta hayvancılığın önemini vurgulayarak, "Meraların sağlıklı sürülerle var olması, sürüye ve meraya hâkim sürü yöneticileri ile mümkündür. Bu nedenle konusuna hâkim Veteriner Hekimler ile verilen sürü yönetimi elemanı kursunun ayrı bir önemi vardır. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2014 yılından itibaren uygulamaya konulmuş olan çoban istihdam desteğinden bu sertifika ile kursiyerlerimizin faydalanmaları ile sürü yöneticiliği daha cazip hale gelecektir. Tüm kursiyerlere ilgilerinden dolayı teşekkür ederim." dedi.

Düzenlenen tören İl Tarım ve Orman Müdürü Selami Ersen, İl Müdürü Yardımcısı Gökmen Şengün, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdurrahman Algan ve teknik personellerin katılımı ile "Sürü Yönetimi Elemanı" kursunu başarıyla tamamlayan 15 kursiyere sertifikalarının verilmesiyle son buldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bayburt’ta açılan çobanlık kursunun dersleri tamamlandı

Bayburt’ta açılan çobanlık kursunun dersleri tamamlandı

Bayburt’ta açılan çobanlık kursunun dersleri tamamlandı

Bayburt’ta açılan çobanlık kursunun dersleri tamamlandı

Bayburt’ta açılan çobanlık kursunun dersleri tamamlandı

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