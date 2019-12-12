Bayburt’ta ‘Anne Üniversitesi’ projesi kapsamında anneler eğitimlerini sürdürüyor

Kadınların aile içi iletişimini kuvvetlendirmesi ve çocuklarını daha bilinçli yetiştirmesi amacıyla Bayburt Üniversitesi Kadın ve Aile Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nce hayata geçirilen "Anne Üniversitesi" projesi kapsamında Bayburtlu anneler eğitimlerini sürdürüyor.

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen açılış töreniyle eğitime başlayan ve iki haftalık süre boyunca alanında uzman 15 farklı eğitimci tarafından aile, anne-baba ve çocuk temalarında etkinlik ve konferansların verildiği proje kapsamında eğitim alan anneler memnuniyetlerini dile getirdi.

Gerçekleştirilen projeye ilişkin bilgi veren Kadın ve Aile Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Öğretim Üyesi Dr. Hatice Keleş, Anne Üniversitesiyle Bayburt'ta yaşayan annelerin eğitiminin amaçlandığını belirterek, "Bu eğitimle beraber annelerimizin psikolojik, sosyal ve sağlık yönünden gelişimini desteklemek için böyle bir proje yaptık. Bu projemiz iki hafta sürecek. Burada 15 farklı ders veriliyor ve bunları alanında uzman öğretim üyeleri veriyor" dedi.

Verilen derslerle özellikle aile kurumunun korunması ve çocukların daha sağlıklı bir ortamda yetişmesinin amaçlandığını vurgulayan Keleş, "Özellikle anne sağlığı, ebeveyn- çocuk iletişimi, eşlerin birbiriyle arasındaki iletişimler, medya okur yazarlığı, teknolojik gelişmeler, çocukların teknolojiyle olan ilişkileri gibi derslerimiz var. Bu derslerde amaçladığımız annelerin kendi çocuklarının gelişimine katkı sağlamak, internet, televizyon gibi kitle iletişim araçlarının olumsuz etkisinden çocuklarımızın korunabilmesi ve aile kurumunu nasıl koruyabiliriz bunları amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Projede anne sağlığının da ön planda tutulduğunu dile getiren Öğretim Üyesi Keleş, şunları kaydetti:

"Annelerimizin sağlığı da bizim için çok önemli. Çünkü anneler bizim toplumumuzun temel taşı. Annelerimizin geliştirilmesi, iyileştirilmesi, bazı şeylerde farkındalık oluşturulması çok önemli. Bu açıdan annelerimize elimizden geldiği kadar her yönden faydalı olmaya çalışıyoruz."

Keleş, ayrıca projeye katılan annelerin verilen eğitimlerden oldukça memnun olduğunu ve olumlu geri dönüşler aldıklarını sözlerine ekledi.

Anne Üniversitesinde eğitim gören 3 çocuk annesi, ev hanımı Selvin Küçük ise, anne olarak bilmediği bir çok konuyu bu proje sayesinde öğrendiğini belirterek şunları söyledi:

"Elimden geldiği kadar çocuklarım ve kendi üzerimde burada öğrendiğim bilgileri uygulayacağım. Konular zaten günümüz meseleleri olduğu için gerçekten bana ve aileme çok faydalı olacağı kanısındayım."

Aldığı derslerle özellikle gıda güvenliği ve ilaçlar konusunda bilmediği bir çok önemli konuyu burada öğrendiğini dile getiren Hatice Türk de, "Ailemiz için çok güzel bilgiler edindik. Özellikle gıda güvenliği ve ilaçlar konusunda bilmediğim bir çok şeyi burada öğrenme fırsatı buldum. Bizlere bu konularda yardımcı olan, eğitim veren öğretim üyesi hocalarımıza ve bizlere bu fırsatı tanıdığı için Bayburt Üniversitesi Rektörü Selçuk Coşkun'a çok teşekkür ediyorum" dedi.

Cuma günü sona erecek olan proje kapsamında, düzenlenecek mezuniyet töreniyle 28 anne diploma alacak.

Kaynak: İHA