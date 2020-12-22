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Bayburt'ta baba cinneti! İki çocuğunun canını aldı

Bayburt’un Yakupabdal köyünde 35 yaşındaki Erdoğan Acar, ilkokula giden çocuklarının velayetinin anneye verildiğini öğrenmesinin ardından cinnet geçirip pompalı tüfekle iki çocuğunun canına kıydı. Ardından intihar eden baba ve çocuklarının cesedi ile ilgili jandarma ekipleri, tahkikat başlattı.

Bayburt'ta baba cinneti! İki çocuğunun canını aldı

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22 Aralık 2020 Salı 15:15
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