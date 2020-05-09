Bayburt’ta Covid-19 tedavisi tamamlanan iki huzur evi sakini taburcu edildi

Bayburt'ta, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedavisinin ardından sağlığına kavuşan iki huzurevi sakini, sağlık görevlilerinin alkışları eşliğinde uğurlandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Memnune Evsen Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan ve Covid-19 şüphesiyle bir süre önce Bayburt Devlet Hastanesine sevk edilen 63 ile 79 yaşındaki iki kişiye yapılan testler pozitif çıktı. Hastanede tedavi altına alınan huzurevi sakinleri, sağlığına kavuştu. Bayburt Devlet Hastanesi'nde gördükleri tedavi sonrası sağlığına kavuşmanın sevincini yaşayan iki yaşlı sağlık çalışanlarından helallik istedi. Yaşlılardan birinin hastaneden ayrılırken sağlık görevlilerine coşkulu bir biçimde, "Hakkınızı helal edin. Çok sağ olun. Allah'a emanet olun." ifadelerini kullandığı görüldü.

Bir diğeri ise Covid-19'la mücadele sürecinde fedakârca çalışan sağlık görevlilerine "Allah sizi bunaltmasın, ayağınıza taş değdirmesin." şeklinde dua etti. Yaşlıların sevincine sağlık görevlileri de alkışlarla destek oldu.

Kaynak: İHA