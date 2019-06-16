Bayburt’ta FETÖ’den aranan kadın Kahramanmaraş’ta yakalandı
Alınan bilgilere göre, Pazarcık İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Narlı Mahallesi'nde yapılan yol kontrolü sırasında Bayburt'ta Ağır Ceza...
Bayburt'ta FETÖ/PDY'den aranan kadın, Kahramanmaraş'ta yakalandı.
Alınan bilgilere göre, Pazarcık İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Narlı Mahallesi'nde yapılan yol kontrolü sırasında Bayburt'ta Ağır Ceza Mahkemesince FETÖ/ PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan F.Ş.'yi (26) yakaladı. Gözaltına alınan F.Ş, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
Kaynak: İHA
HABERE YORUM KAT