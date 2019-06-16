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Bayburt’ta FETÖ’den aranan kadın Kahramanmaraş’ta yakalandı

Alınan bilgilere göre, Pazarcık İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Narlı Mahallesi'nde yapılan yol kontrolü sırasında Bayburt'ta Ağır Ceza...

Bayburt’ta FETÖ’den aranan kadın Kahramanmaraş’ta yakalandı

Bayburt'ta FETÖ/PDY'den aranan kadın, Kahramanmaraş'ta yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Pazarcık İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Narlı Mahallesi'nde yapılan yol kontrolü sırasında Bayburt'ta Ağır Ceza Mahkemesince FETÖ/ PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan F.Ş.'yi (26) yakaladı. Gözaltına alınan F.Ş, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: İHA

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