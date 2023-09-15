Bayburt’ta İlköğretim Haftası coşkuyla kutlandı

2023-2024 eğitim öğretim yılında İlköğretim Haftası, Şair Zihni İlkokulunda çeşitli etkinliklerle kutlandı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Bayburt’ta İlköğretim Haftası coşkuyla kutlandı

2023-2024 eğitim öğretim yılında İlköğretim Haftası, Şair Zihni İlkokulunda çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kutlama programına Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, İl Emniyet Müdürü Nihat Uzun, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Güven, kurum ve kuruluş amirleri, STK temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

İlköğretim Haftası Kutlama programı, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Protokol konuşmalarının ardından Şair Zihni İlkokulu öğrencileri tarafından şiirler okundu, müzikli dans gösterileri sahnelendi. Şair Zihni İlkokulu Kız Halk Oyunları Ekibi, Halk Oyunları Eğitmeni Emre Köse gözetiminde gösterilerini gerçekleştirdiler.

Programda konuşan Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, "Eğitim, kuşkusuz milletlerin yarınlarına umut veren, yetişmiş insan sayısını artıran ve çocuklarımızı yarınlara hazırlayan çok değerli öğretmenlerimizin katkılarıyla anlam bulacaktır. Eğitim; ailede başlıyor, okulda gelişiyor, toplumla olgunlaşıyor, daha güzel ve mutlu yarınlara hazırlık içerisinde çalışmalar yürütülüyor. Sevgili çocuklar, şu anda bulunduğumuz okuldan 60'lı yıllarda mezun oldum. Bugün huzurlarınıza belediye başkanı olarak çıkarken şunu gururla söyleyebilirim ki yarının belediye başkanları, milletvekilleri, idarecileri sizler olacaksınız. Çok değerli öğretmen arkadaşlarım, bugünün ve yarınların gerçek mimari olan sizlere büyük görevler düştüğünün bilincindeyiz. Türkiye, dün farklı boyutlarıyla anlatılırken bugün modern, çağdaş ve yarınlarda umut veren bir ülke olarak inşallah çocuklarımızla, yetişmiş elemanlarımızla yarınların Türkiye'si daha farklı olacaktır" dedi.

İlköğretim Haftası kutlama programının sonunda Vali Eldivan ve protokol üyelerinin temsili olarak çaldıkları okul zilinin ardından öğrenciler sınıflarına geçtiler. Öğrencileri sınıflarında ziyaret eden il protokol üyeleri, bir süre öğrencilerle sohbet ettikten sonra, öğrencilere hediyelerini takdim ettiler. İlköğretim Haftası münasebetiyle düzenlenen kutlama programı, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Bayburt’ta İlköğretim Haftası coşkuyla kutlandı

Bayburt’ta İlköğretim Haftası coşkuyla kutlandı

Bayburt’ta İlköğretim Haftası coşkuyla kutlandı

Bayburt’ta İlköğretim Haftası coşkuyla kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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