Bayburt’ta kadın çiftçilere yönelik “Süt Ürünleri ve Sağlıklı Yaşam” eğitimi verildi

Bayburt'ta kadın çiftçilere yönelik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü'nde çalışan uzman mühendis ve doktorlar tarafından "Süt Ürünleri ve Sağlıklı Yaşam" eğitimi verildi.

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan'ın eşi Yıldız Pehlivan himayesinde başlatılan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü'nde çalışan konu uzmanı mühendis ve doktorların; dengeli beslenme, güvenilir gıda, hayvanlardan insanlara bulaşabilen (zoonoz) hastalıklar, sağım hijyeni, üretim teknikleri, kanser hastalığı, erken teşhisin önemi ve tedavi yöntemleri hakkındaki farkındalık eğitimleri Bayburt merkeze bağlı 10, Aydıntepe ilçesine bağlı 3, Demirözü ilçesine bağlı 3 olmak üzere toplamda 16 köyde; bin 600 kadın üreticiye verildi.

İlgili müdürlükler tarafından yürütülen "Süt Ürünleri ve Sağlıklı Yaşam" eğitimi projesi kapsamında kadın çiftçileri bilinçlendirmeye yönelik bilgilendirme eğitimlerinin sonuncusu Aşağı Kırzı Köyünde Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan'ın eşi Yıldız Pehlivan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Aşağı Kırzı Köyü kadınları ile bir araya gelen Pehlivan, köy sakinlerine eğitimlere olan ilgileri ve gösterdikleri misafirperverlik dolayısıyla teşekkür etti.

Kurum amirlerinin eşlerinin de katıldığı program, ilgili müdürlüklerin uzmanlarının "Süt Ürünleri ve Sağlıklı Yaşam" eğitimi hakkında katılımcıların sorularının yanıtlanması ile sona erdi.

Kaynak: İHA