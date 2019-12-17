Bayburt’ta kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon planı toplantısı yapıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca hazırlanan "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı 2020-2021" kapsamında, bakanlıklar arasında imzalanan "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kurumsal İşbirliği ve Eşgüdümün Artırılmasına Dair Protokol" çerçevesinde Bayburt'ta değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Bayburt'ta kadına yönelik şiddetle mücadele ulusal ve yerel uygulamalarını değerlendirmek, işbirliği ve koordinasyonu artırmak amacıyla ilgili kurumlardan temsilcilerin katılımı ile Bayburt Valisi Cüneyt Epcim'in başkanlığında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planının değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele alanında çalışan tüm kurumların 2019 yılı verileri değerlendirilerek Bakanlıklar tarafından planlanması gereken tedbirler ve son dönemde yaşanan olayların analizleri üzerine alınması gereken tedbirler üzerinde duruldu.

"Çözüm toplumdaki tüm kesimleri destekleri ile mümkün olacak"

Aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele üzerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun şahsi ve bakanlık düzeyinde önem ve hassasiyetle durduğunu dile getiren Vali Epcim, "Çözümün toplumdaki tüm kesimlerin destekleriyle mümkün olacaktır. İlimiz ölçeğinde bu noktada fiziki ya da psikolojik şiddet mağdurlarının başta ilgili kamu kurumlarının yöneticileri olmak üzere sivil toplum kuruluşlarının en üst düzeydeki yöneticileriyle doğrudan görüşebilecekleri, destek ve yardım talep edebilecekleri hususunda tüm yöneticilerin adanmışlık ilkesiyle üzerine düşen görev ve sorumluluğu yerine getirmeye hazır olmaları gerekiyor" dedi.

"Biz de bu hususta ilimizde çok acı bir deneyim yaşadık"

Vali olarak şiddet eğilimde olanlarla ya da mağdurlarla yüz yüze görüşme sorumluluğunu üstendiğini ifade eden Vali Epcim, "Bundan sonra çok daha güçlü bir şekilde aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele konusunda ülke düzeyinde ve ilimiz genelinde tüm kamu kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve toplumumuzun tüm kesimlerinin destekleriyle sorunun çözümü noktasında gerekli adımları atacağız. Bu başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, İçişleri Bakanımızın, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın konunun önemine ilişkin gösterdiği hassasiyetin bir yansımasıdır. Hepimizin bildiği gibi biz de bu hususta ilimizde çok acı bir deneyim yaşadık. Konuyu tüm boyutlarıyla ele almak durumundayız. İl Jandarma Komutanlığımız, İl Emniyet Müdürlüğümüz, İl Sağlık Müdürlüğümüz, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz ile sivil toplum kuruluşlarımızın bu noktada atacakları adımlar var. Bundan sonraki süreçte tüm kamu kurumlarımızın en üst yöneticilerinin bu konuda sorumluluğu paylaşmalarını istiyoruz. Çok üst düzeyde bir sorumluluk duygusunu hepimizin paylaşması gerekiyor. Vali olarak bundan sonra şiddet eğiliminde olanlarla ya da mağdurlarla yüz yüze görüşme dâhil olmak üzere bizatihi sorumluluk üstlenmiş durumdayım. Aynı şekilde İl Jandarma Komutanımız, İl Emniyet Müdürümüz, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürümüz, İl Sağlık Müdürümüz ve ilgili kamu kurumlarımızın en üst düzeydeki yöneticileri fiziki ya da psikolojik şiddet mağduru vatandaşlarımızla bire bir görüşmeler gerçekleştirerek gereken tedbirleri alacak, ilgili kamu kurumlarımız doğrudan görüşmeler içerisinde olacak. Konunun adli boyutuyla, idari boyutuyla ve toplumsal boyutuyla bu noktada yapılacaklar var. Aile içi ve kadına yönelik bir ihbar ulaştığında üzerine sonuna kadar gidilecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımızın bu konuda hissettiği sorumluluğun çok daha fazlasını biz hissetmek zorundayız ki bu iradeyi ortaya koyabilelim ve devam ettirebilelim" diye konuştu.

Toplantıya Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Bıçakcı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Gümüşhane Bayburt Bölge Baro Başkanı Serkan Pekmezci, Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Akın, İl Müftüsü Hasan Başoğlu, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Haluk Akkoyunlu, İl Sağlık Müdürü Vekili Sebahattin Canmemiş, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu, İŞKUR İl Müdürü Abdullah Kahveci, İl Göç İdaresi Müdürü Hüsnü Yağmur, Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürü Ayşegül Ekici Lafcı ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: İHA