Bayburt'ta kar yağışı eğitimi vurdu: Okullar bir gün tatil edildi

Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasının kar yağışı yarattığı illerden biri de Bayburt oldu. İl genelinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

OKULLARA KAR TATİLİ

Bu kapsamda Bayburt Valiliği, il genelinde kar yağışı sebebiyle yaşanabilecek olumsuzlukları engellemek için Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde yarın eğitim ve öğretim faaliyetlerine 1 gün ara verdi.

ENGELLİ VE HAMİLE PERSONEL İZİNLİ OLACAK

Valilikten yapılan açıklamaya göre kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.