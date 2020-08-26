Bayburt'ta koronavirüslü evler, şeritlerle karantinaya alındı!

Artan pozitif vakalarına karşı Bayburt ilinde koronavirüs testlerinin pozitif olduğu evler, şeritlerle işaretlendi. Vatandaşı sosyal mesafe ve maske konusunda uyaran polis ekipleri, karantinaya aldıkları vatandaşları ihtiyaçlarını yine polisler tarafından karşılanabileceğini söyledi.