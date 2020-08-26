Bayburt'ta koronavirüslü evler, şeritlerle karantinaya alındı!
Artan pozitif vakalarına karşı Bayburt ilinde koronavirüs testlerinin pozitif olduğu evler, şeritlerle işaretlendi. Vatandaşı sosyal mesafe ve maske konusunda uyaran polis ekipleri, karantinaya aldıkları vatandaşları ihtiyaçlarını yine polisler tarafından karşılanabileceğini söyledi.
Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü tarafından koronavirüse karşı yapılan denetimler ve alınan tedbirler kapsamında COVİD-19 testlerinin pozitif çıkan bireylerin bulunduğu evler, şeritlerle karantinaya alındı. Tedbirler konusunda gerekli hatırlatmaları yapan polisler, çekilen şeridin koparılmamasını, evden çıkılmamasını, ihtiyaç halinde de vatandaşın ihtiyacının yine polisler tarafından karşılanabileceğini söyledi.
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26 Ağustos 2020 Çarşamba 11:49
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