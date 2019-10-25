Bayburt’ta lojistik cep depo kuruldu

Bayburt İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne ait alana afet anında kullanılmak üzere lojistik cep depo oluşturuldu.

Cumhurbaşkanlığı 100 günlük icraat programında yer alan ve afetlere müdahale kapasitesinin arttırılması yönelik afetzedelere kısa sürede ulaşıp gerekli barınma, sosyal ve iaşe ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak, afet sonrası afet bölgesinde yaşanan kargaşa, endişe ve sıkıntıları ortadan kaldırmak amacıyla afetzedelere afet sonrasında en hızlı müdahaleyi sağlayabilmek için Bayburt'ta10 adet konteynerden oluşan cep depo kuruldu.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Olası afet olayları sonrasında, ihtiyaç duyulacak malzemelerin stoklanması ve olası bir afet durumunda en hızlı bir şekilde afet bölgesine ulaştırılması amacıyla ilimize gönderilen içerisinde kent çadırı, yatak, rulo yatak, katlanır yatak, yastık çarşaf seti, battaniye bulunan toplam 10 adet konteyner 17 Ekim 2019 tarihinde Bayburt İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü lojistik cep depo alanına yerleştirildi" denildi.

Kaynak: İHA