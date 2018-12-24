Bayburt’ta misafir öğrenciler sinemada buluştu

Bayburt Uluslararası Öğrenci Derneği'nin (BUDER) organizasyonu ile uluslararası öğrenciler sinemada buluştu.

İçişleri Bakanlığı'nca desteklenen ve Bayburt Valiliği'nin koordinasyonunda Bayburt Uluslararası Öğrenci Derneği'nin "Onlarca Renk Yüzlerce Kültür Dünya 5'ten Büyüktür" proje faaliyetleri kapsamında Şair Zihni Kültür Merkezi'nde bulunan sinemada misafir öğrencilere vizyondaki "Şampiyon" filmi izletildi.

Farklı ülkelerden Bayburt'a eğitim-öğretim hayatını sürdürmeye gelen misafir öğrenciler, Bayburt Sinema'da film gösterimi için bir araya geldi. Yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın üstlendiği ve 1996 yılı Gazi Koşusundaki 2:26:22'lik rekoru Halis Karataş'ın hayatının konu alındığı, "Şampiyon" filmini misafir öğrenciler ilgi ile izledi.

Bayburt Üniversitesi'nde öğrenim gören 160 misafir öğrenci ve göçmen ailelerin çocuklarının katıldığı sinema etkinliğinde zaman zaman duygusal anlar da yaşandı.

Proje ile ilgili bilgi veren Bayburt Uluslararası Öğrenci Dernek Başkanı Veysel Akbaş, "Şehrimizdeki misafir öğrencilerimize destek olmak, onlara bu kadim İslam topraklarında yalnızlık hissettirmemek amacıyla BUDER'i kurduk. İlimizde her gecen yıl sayısı artan uluslararası öğrenci kardeşlerimize kayıtsız kalmamak adına arkadaşlarımızla birlikte derneğimiz bünyesinde proje yazdık. Proje kapsamında kitap tahlilleri, geziler, piknikler, ülke tanıtım günleri, konferanslar, âşık buluşmaları, sinema vb. etkinlikler gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Hamdolsun düzenli olarak da faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. "Biz Bir Milletiz" anlayışıyla misafir öğrencilerimize hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Dernek üyeleriyle birlikte vicdani ve ahlaki sorumluluk hissiyle böyle bir oluşumun içerisinde yer aldıklarını vurgulayan BUDER Başkanı Akbaş, "Devletimizle de duygularımızı proje olarak paylaştığımızda ilgililer kayıtsız kalmayarak bu asil milletten toplanan vergilerle derneğimize destek olacağını proje kapsamında taahhüt etmiştirler. Bu lütuf bizim vicdani ve ahlaki sorumluluğumuzun yanı sıra bize her kuruşu yetim hakkı olan devlet desteğinin ağır sorumluluğunu da yüklemiştir. Hiç şüphesiz devletimizin bu desteğini yerine ulaştıracak ve rabbimize hesap verirken de zorlanmayacağız. Derneğimizin faaliyetlerine destek olmak ve istişarenin nebevi desteğini hissetmek için tüm yönetim kurulu üyelerimizle birlikte ellerimizi taşın altına koymaktayız. Üzerimizde yukarıda arz etmeye çalıştığım mesuliyetlerin yükü varken tüm dernek üyelerimizin bu yükü seve seve kaldırmak için destek olacaklarına inancım tamdır. Allah bu yolda emek harcayanlardan eylesin rızasına muvaffak kılsın" diye konuştu.

Kaynak: İHA