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  3. Bayburt’ta oy kullanma işlemi devam ediyor

Bayburt’ta oy kullanma işlemi devam ediyor

Bayburt'ta sabah saat 07:00 de başlayan oy verme işlemi yoğun katılımla devam ediyor.

Bayburt’ta oy kullanma işlemi devam ediyor

Bayburt'ta oy verme işlemi yoğun katılımla devam ediyor.

Bayburt'ta sabah saat 07:00 de başlayan oy verme işlemi yoğun katılımla devam ediyor. Oy verme işlemi Bayburt'ta 17:00 de sona erecek

Kentte; 98 sandık bulunduğu ve il merkezinde 14 mahallede 24 bin 999 seçmen, İl genelinde 58 bin 562 seçmen oy kullanacak.

Bayburt’ta oy kullanma işlemi devam ediyor

Bayburt’ta oy kullanma işlemi devam ediyor

Kaynak: İHA

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