Bayburt’ta oy kullanma işlemi devam ediyor

Bayburt'ta oy verme işlemi yoğun katılımla devam ediyor.

Bayburt'ta sabah saat 07:00 de başlayan oy verme işlemi yoğun katılımla devam ediyor. Oy verme işlemi Bayburt'ta 17:00 de sona erecek

Kentte; 98 sandık bulunduğu ve il merkezinde 14 mahallede 24 bin 999 seçmen, İl genelinde 58 bin 562 seçmen oy kullanacak.

Kaynak: İHA