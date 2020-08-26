Bayburt'ta pozitif vakaların olduğu evler işaretlendi

Koronavirüs vakalarının her geçen gün arttığı Bayburt'ta İl Emniyet Müdürlüğü sıkı tedbirler alma yoluna gitti. İl emniyetine bağlı polis ekipleri pozitif vakaların olduğu evleri tek tek gezerek kapılara şerit çekti ve eve giriş çıkışları yasakladı. Zillere basarak ev halkına karantinada kalmaları uyarısında bulundu ve vatandaşlara evden çıkmamalarını ihtiyaçlarının kendileri tarafından karşılanabileceğini belirtti.

Öte yandan, filyasyon hizmetinin yanı sıra düğün organizasyonlarında da denetimlerini sürdüren polisler, vatandaşı sosyal mesafe ve maske konusunda uyardı. Polisler, düğünde sosyal mesafenin hiçe sayıldığı halay gibi oyunların oynanması konusunda vatandaşın hassas davranması gerektiğini vurguladı. Masalarda yakın oturulmaması ve sosyal mesafenin en az 1,5 metre olmasını vatandaşa söyleyen polisler, maskenin takılması, kalabalık ortamlarda çıkarılmaması konusunda uyarılarda bulundu.

VATANDAŞLAR SİTEM ETTİ: ÇALIŞIYORUZ DIŞARI ÇIKMAMIZ LAZIM

Korona virüs test sonucu pozitif çıkan bir kişi ise sadece kendisine test yapıldığını, evde yaşayan diğer insanlara test yapılmadığını söyleyerek, polisten yardım istedi. Arkadaşının test sonucunun pozitif çıkması üzerine test yaptıran vatandaş, test sonucunu öğrenmek üzere hastaneyi aradı. Test sonucunun pozitif çıktığını vurgulayan vatandaş, "Sadece bana test yapıldı, evde kimseye test yapılmadı, kimse arayıp sormuyor, hastaneyi ben aramasam sonucumdan haberim de yoktu. Ya çocuklarıma da bulaşırsa, zor durumdayız memur bey" şeklinde konuştu.

Evde yaşayan şahsın oğlu, çalıştığını belirterek, dışarı çıkmak istediğini polise söyledi. Polislerin, 112 acil çağrı merkezini arayarak test yaptırmalarını, bu süreçte de dışarı çıkmalarının doğru olmadığını belirtti. Dışarı çıkılması durumunda, diğer insanlarında sağlığının tehlikeye girebileceğini ifade eden polis, test yaptırdıktan sonra test sonucunun negatif olması durumunda dışarı çıkılabileceğini dile getirdi.