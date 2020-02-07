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Bayburt’ta sofraları süsleyen tatlı çorba ilgi görüyor

Bayburt Belediyesi tarafından coğrafi işaret başvurusu ile Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen tatlı çorba sofraların vazgeçilmezi oldu.

Bayburt’ta sofraları süsleyen tatlı çorba ilgi görüyor

Bayburt Belediyesi tarafından coğrafi işaret başvurusu ile Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen tatlı çorba sofraların vazgeçilmezi oldu.

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenerek coğrafi işaret alan tatlı çorba Bayburt halkının vazgeçilmez yiyecekleri arasından yer alıyor. Önemli bir yemek kültürüne sahip olan Bayburt'ta geleneksel damak tatlarından olan tatlı çorba yoğun ilgi görüyor. Özellikler önemli günlerde sofraları süsleyen tatlı çorba yöre halkı tarafından sevilerek tüketiliyor. Bayburt mutfağının asırlık geleneği olan tatlı çorbayı severek tükettiklerini belirten vatandaşlar, sofraların vazgeçilmezi olduğunu kaydetti.

"Özel günlerde soframızı süsler"

Çorbanın genelinin kuru meyvelerden oluştuğunu ifade eden Bayburtlular, "Tatlı çorba mutfaklarımızda asırlardır yapılıyor. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından da tescillendi. İçerisinde genellikle kuru meyveler olduğu için hem çok sağlıklı hem de doyurucu özelliği çok fazla. Bizler sofralarımızdan eksik etmiyor. Özellikle bayram gibi özel günlerde sofralarda kesinlikle olur. Severek içiyoruz" dediler.

Kaynak: İHA

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