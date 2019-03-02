İstanbul7 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Bayburt’ta yolcu otobüsü devrildi: ölü ve yaralılar

Bayburt’ta yolcu otobüsü devrildi: ölü ve yaralılar

Bayburt'ta şehirlerarası yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Bayburt’ta yolcu otobüsü devrildi: ölü ve yaralılar

Bayburt'ta şehirlerarası yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Bayburt Gümüşhane karayolunun Kayışkıran mevkisinde, bir yolcu otobüsü kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada ölü ve yaralıların olduğu öğrenilirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 ekibi sevk edildi.

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.