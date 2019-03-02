Bayburt’ta yolcu otobüsü devrildi: ölü ve yaralılar

Bayburt'ta şehirlerarası yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Bayburt Gümüşhane karayolunun Kayışkıran mevkisinde, bir yolcu otobüsü kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada ölü ve yaralıların olduğu öğrenilirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 ekibi sevk edildi.

Kaynak: İHA