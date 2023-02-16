Bayduhan Tasova kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bayduhan Tasova Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bayduhan Tasova adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bayduhan Tasova Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bayduhan Tasova 31 Mart 2002 tarihinde Tokat şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Bayduhan Taşova şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bayduhan Tasova Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bayduhan Tasova, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Erbaaspor futbol takımında oynamaktadır. Erbaaspor takımına 5 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Bayduhan Tasova'nin Erbaaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Bayduhan Tasova Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bayduhan Tasova isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Bayduhan Tasova Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bayduhan Tasova futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Ekim 2019 yılında Erbaa Gençlik

5 Eylül 2020 yılında Erbaaspor

Bayduhan Tasova Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bayduhan Tasova şuan Erbaaspor takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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