Baye Dame Thiam kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Baye Dame Thiam Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Baye Dame Thiam kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Baye Dame Thiam ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Baye Dame Thiam kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Baye Dame Thiam Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Baye Dame Thiam adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Baye Dame Thiam Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Baye Dame Thiam 30 Mart 2001 tarihinde doğmuştur.  Senegal uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Baye Dame Thiam Forvet mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer Arena Management yapmaktadır. Baye Dame Thiam, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Kriens futbol takımında oynamaktadır. SC Kriens takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Baye Dame Thiam'nin SC Kriens ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Baye Dame Thiamboyu ve yaşı kaç

Baye Dame Thiam Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Baye Dame Thiam isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Baye Dame Thiam Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Baye Dame Thiam futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Nisan 2022 yılında SC Kriens II

1 Temmuz 2022 yılında SC Kriens

Baye Dame Thiam kimdir

Baye Dame Thiam Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Baye Dame Thiam şuan SC Kriens takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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Baye Dame Thiam nereli

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