644 canımızı kaybetmiştik: 9 yıldönümünde Van Depremi bilançosuBugün hangi maçlar var? 23 Ekim 2020 maç programıKilo almak uyku apnesi riskini artırıyorNuray Sayarı günlük burç yorumları | 23 Ekim Cuma günlük burç yorumlarıBayern Leverkusen, Nice karşısında farklı galip geldi: 6-2Esenyurt'ta bıçaklı kavga: 1 ölü 71 yaşındaki 'Demir Adam', tam triatlonda Türkiye'yi temsil edecekGelinim Mutfakta 23 Ekim kim elendi? | Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı?Dolar kuru ne kadar oldu? (23 Ekim 2020 Cuma dolar - euro fiyatları )Hadise ve Kaan Yıldırım evlilik hazırlıklarına başladı
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Bayern Leverkusen, Nice karşısında farklı galip geldi: 6-2

Bayern Leverkusen, Nice karşısında farklı galip geldi: 6-2

UEFA Avrupa Ligi'nde Alman temsilcisi Bayern Leverkusen, kendi evinde Nice karşısında 6 golle galip geldi.

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Bayer Leverkusen, Nice'i ağırladı. 11. dakikada Nadiem Amiri ev sahibini 1-0 öne geçirirken, 16'da Alario Almanlar adına skoru 2-0 yaptı. 31'de Nice'in sezon başı Lyon'dan transfer ettiği 20 yaşındaki forvet Amine Gouiri takımı adına farkı 1'e indirdi ve ilk yarı 2-1 Leverkusen üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda 61. dakikada Moussa Diaby Leverkusen adına farkı 2'ye çıkaran golü attı; 3-1. 74'te oyuna giren Karim Bellarabi, 79 ve 83'te 2 gol atarak skoru kısa sürede 5-1'e taşıdı. 87'de Florian Wirtz skoru 6-1 yaptı. 90'da Nice dına golü atan Alexis Claude Maurice ise maçın skorunu belirledi; 6-2.

Karşılaşmanın özetini beIN SPORTS'tan izlemek için tıklayınız.

Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT