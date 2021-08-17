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Borussia Dortmund 1 - 3 Bayern Münih | MAÇ SONUCU

Almanya Süper Kupası'nda lig şampiyonu Bayern Münih ile kupa şampiyonu Borussia Dortmund kozlarını paylaştı. Bayern Münih, maçtan 3-1 üstünlükle ayrılıp kupayı müzesine götürdü.

Borussia Dortmund 1 - 3 Bayern Münih | MAÇ SONUCU

Borussia Dortmund ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. 4 golün çıktığı maçı 3-1'lik skorla Bayern Münih kazandı.

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 41. ve 74. dakikalarda Robert Lewandowski, 50. dakikada ise Thomas Müller kaydetti. Borussia Dortmund'un tek golünü ise 64. dakikada Marco Reus attı.

Bu sonuçla birlikte Bayern Münih, Almanya Süper Kupası'nı kazanan taraf oldu.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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