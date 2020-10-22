Bayern Münih 4-0 Atletico Madrid | ÖZET VE GOLLER

Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi, müthiş heyecanıyla başladı. İlk maçların oynandığı haftada, son şampiyon Bayern Münih, üç kez final oynayan Atletico Madrid'i 4-0 mağlup etti.

Allianz Arena'daki mücadeleye ev sahibi etkili başlarken 28'de Coman ve 41'de Goretzka ilk yarının skorunu belirledi: 2-0.

Bayern, ikinci 45 dakikada da hız kesmedi. 66'da Tolisso muhteşem bir füzeyle farkı 3'e çıkarırken 72'de bir kez daha sahneye çıkan Coman farklı galibiyeti getirdi: 4-0.