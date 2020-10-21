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Bayern Münih 4-0 Atletico Madrid | MAÇ SONUCU

Şampiyonlar Ligi A Grubu maçında Bayern Münih, Atletico Madrid'i 4-0'la geçti ve harika performansına devam etti. Geçen sezon Devler Ligi'ndeki tüm maçlarını kazanan "Alman panzeri" bu sezona da galibiyetle başladı.

Bayern Münih 4-0 Atletico Madrid | MAÇ SONUCU

Barcelona'yı 8-2'lik skorla elemesiyle kendisinden yaz aylarında söz ettiren hatta Katalan kulübünün karışmasına sebep olan Bayern Münih bıraktığı yerden devam ediyor.  Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu 2020/2021 sezonuna da müthiş başladı ve İspanyol temsilcisi Atletico Madrid'i 4-0'lık skorla darmadağın etti. 

28'de Kingsley Coman Alman panzerini 1-0 öne geçirdi. 41'de Goretzka skoru 2-0 yaptı ve ilk yarı bu skorla sona erdi. 

İkinci yarıda Bayern aynı oyununa devam etti. 66'da Tolisso farkı 3'e çıkaran golü attı. 72'de Coman kendisinin ikinci, takımının da dördüncü golünü attı. 

 

Onur Çelik
Spor Editörü


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