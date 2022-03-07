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  3. Bayern Münih 7 -1 Salzburg | Maç sonucu, özeti | Lewandowski 3 gol attı, tarihe geçti

Bayern Münih 7 -1 Salzburg | Maç sonucu, özeti | Lewandowski 3 gol attı, tarihe geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 Turu rövanş maçında, Bayern Münih evinde konuk ettiği Salzburg'u Lewandowski'nin üç gol atarak yıldızlaştığı maçta 7-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Avusturya ekibi Salzburg ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Bayern Münih rakibini rövanş maçında konuk etti.

Allianz Arena'daki maça hızlı başlayan Bayern Münih, yıldız futbolcusu Robert Lewandowski'nin 12, 21 ve 23. dakikalarda attığı gollerle 3-0 öne geçen Almanya temsilcisi, Serge Gnabry'nin golüyle ilk yarıyı 4-0 önde kapadı.

Bayern Münih, 54 ve 83. dakikalarda Thomas Müller, 85. dakikada da Leroy Sane ile farka gitti. Salzburg'un tek golünü 70. dakikada Maurits Kjaergaard attı.

Bayern Münih 7 -1 Salzburg | Maç sonucu, özeti | Lewandowski 3 gol attı, tarihe geçti

LEWANDOWSKİ REKORLARA DOYMUYOR

Lewandowski, Şampiyonlar Ligi'nde en erken "hat-trick" yapan futbolcu olarak tarihe geçti. Bir önceki rekor 1996-1997 sezonunda 4-1 kazandıkları Rosenborg maçının ilk 24 dakikasında üç gol atan Milanlı Marco Simone'ye aitti.

Bayern Münih 7 -1 Salzburg | Maç sonucu, özeti | Lewandowski 3 gol attı, tarihe geçti

Bayern Münih 7 -1 Salzburg | Maç sonucu, özeti | Lewandowski 3 gol attı, tarihe geçti

Bölge Gündem Editör Ekibi
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