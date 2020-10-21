Avrupa'nın kulüp bazından en etkili turnuvası Şampiyonlar Ligi, tüm heyecanıyla birlikte geri döndü. Avrupa futbolunun birçok yıldız takımının mücadele ettiği Devler Ligi'nde ilk maçlar geçtiğimiz gece oynandı. Çarşamba günü fikstüründe ise yine birçok heyecanlı ve etkileyici mücadele bulunuyor. Bayern Münih ve Atletico Madrid'de bu akşam karşı karşıya gelecek. Bayern Münih ile Atletico Madrid, Avrupa kupalarında yedinci kez karşılaşacak. Daha önceki altı randevunun üçünden Alman ekibi, ikisinden ise İspanya temsilcisi galip ayrıldı (1B). Peki, Bayern Münih - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde

NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda bulunan Bayern Münih ve Atletico Madrid bu akşam Allianz Arena'da karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonu Bayern, bu yılda kupanın en net favorileri arasında yer alıyor. Zorlu mücadele, bu akşam saat 22.00'de oynanacakken İngiliz hakem, Michael Oliver tarafından yönetilecek. Michael Oliver'ın yardımcılıklarını ise Stuart Burt ve Simon Bennett üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Türkiye'de Şampiyonlar Ligi yayıncısı beIN SPORTS, bu sezonda tüm maçların yayıncısı konumunda bulunuyor. Çarşamba akşamı saat 22.00'de başlayacak Bayern Münih - Atletico Madrid maçı, beIN SPORTS HD 1 ekranlarından yayınlanacak.