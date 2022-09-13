Avrupa futbolcunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Bu kapsamda ölüm grubu olarak adlandıran C Grubu'nda Alman devi Bayern Münih, İspanyol devi Barcelona'yı ağırlıyor. Maçı canlı olarak izlemek isteyenler için Bayern Münih - Barcelona maçı canlı izle | Bayern Münih - Barcelona maçı EXXEN TV canlı yayın izle linki haberimizde...

BAYERN MÜNİH - BARCELONA MAÇI CANLI İZLE

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 2.haftasında Bayern Münih ile Barcelona arasındaki maç 13 Eylül 2022 Salı günü oynanıyor. Bavyera ekinin maçlarını oynadığı Fussball Arena München'da TSİ ile 22.00'da başlayan maçı Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetiyor. Makkelie'nin yardımcılıklarını ise Hessel Steegstra ve Jan de Vries yapıyor.

BAYERN MÜNİH - BARCELONA MAÇI CANLI İZLE

BAYERN MÜNİH - BARCELONA MAÇI EXXEN TV CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 2.haftasındaki Bayern Münih - Barcelona maçı EXXEN kanalından şifreli olarak ekrana geliyor.

BAYERN MÜNİH - BARCELONA MAÇI EXXEN TV CANLI YAYIN İZLE LİNKİ