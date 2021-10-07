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Bayern Münih - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

EuroLeague'de basketbol heyecanı 2. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Bayern Münih ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Peki Bayern Münih - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?Cevaplar haberimizde...

Bayern Münih - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

EuroLeague'de ilk hafta maçına Berlin karşısında çıkarak 96-64 kazanan Barcelona, 2. hafta maçında ise Alman ekibi Bayern Münih ile kozlarını paylaşacak. Bu maçı izlemek isteyen sporseverler ise internet arama motorlarında Bayern Münih - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

BAYERN MÜNİH - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bayern Münih - Barcelona maçı 7 Ekim 2021 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma saat 21.30'da başlayacak. Bu zorlu müsabakaya Münih'de, Audi Spor Salonu Stadyumu'nda oynanacak.

BAYERN MÜNİH - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bayern Münih - Barcelona maçı Bein Spors 4 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 4, Digiturk 80, Kablo TV 235 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

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