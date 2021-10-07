EuroLeague'de ilk hafta maçına Berlin karşısında çıkarak 96-64 kazanan Barcelona, 2. hafta maçında ise Alman ekibi Bayern Münih ile kozlarını paylaşacak. Bu maçı izlemek isteyen sporseverler ise internet arama motorlarında Bayern Münih - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

BAYERN MÜNİH - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bayern Münih - Barcelona maçı 7 Ekim 2021 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma saat 21.30'da başlayacak. Bu zorlu müsabakaya Münih'de, Audi Spor Salonu Stadyumu'nda oynanacak.

BAYERN MÜNİH - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bayern Münih - Barcelona maçı Bein Spors 4 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 4, Digiturk 80, Kablo TV 235 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.