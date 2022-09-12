Bayern Münih - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 2.hafta maçında Bayern Münih ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Peki Bayern Münih - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Tayfun Altuntaş
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Bayern Münih - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Avrupa futbolcunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Bu kapsamda ölüm grubu olarak adlandıran C Grubu'nda Alman devi Bayern Münih, İspanyol devi Barcelona'yı ağırlayacak. Maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için Bayern Münih - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? sorularının yanıtlarını araştırıyor.

Bayern Münih - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

BAYERN MÜNİH - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 2.haftasındaki Bayern Münih - Barcelona maçı, 13 Eylül 2022 Salı günü oynanacak.

Bavyera ekinin maçlarını oynadığı Fussball Arena München'daki maç TSİ ile 22.00'da başlayacak.

Mücadeleyi Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek. Makkelie'nin yardımcılıklarını ise Hessel Steegstra ve Jan de Vries yapacak.

Zorlu mücadele EXXEN kanalından şifreli olarak ekrana gelecek.

Bayern Münih - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

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