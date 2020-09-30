Geçtiğimiz sezon Bundesliga'da şampiyon olan Bayern Münih ile Almanya Kupasını kazanan Borussia Dortmund, Süper Kupa finalinde karşılaşacak. Futbolseverlerin merakla beklediği mücadele, bu akşam oynanacak. Heyecan seviyesinin yüksek olması beklenen mücadele için şifresiz yayın sürprizi de geldi. Peki, Bayern Münih - Borussia Dortmund maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? Detaylar haberimizde...

BAYERN MÜNİH - BORUSSİA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Süper Kupa finalinde oynanacak olan Bayern Münih - Borussia Dortmund mücadelesi, 30 Eylül Çarşamba (bugün) TSİ 21.30'da başlayacak.

HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ Mİ?

Bayern Münih Borussia Dortmund Süper Kupa maçı bu akşam saat 21:30'da oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus ve Kanal D'den canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Bayern Münih: Neuer, Pavard, Süle, Boateng, Hernandez, Goretzka, Kimmich, Coman, Müller, Gnabry, Lewandowski

Borussia Dortmund: Hitz, Akanji, Hummels, Emre Can, Piszczek, Guerreiro, Delanyet, Witsel, Brandt, Reus, Haaland