Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Şampiyonlar Ligi geri döndü. Geçtiğimiz gece oynanan ilk maçların ardından bugünde son 16 turu rövanş karşılaşmaları devam etti. Allianz Arena'da Chelsea'yi ağırlayan Bayern Münih, mücadeleden 4-1 gibi net bir skorla ayrıldı.

İlk maçı deplasmanda 3-0 kazanan Münih, kendi evindeki 4-1'lik galibiyetin ardından toplamda 7-1'lik skorla adını çeyrek finale yazdırmış oldu.

Münih'in gollerini 10. dakikada (penaltı) ve 84. dakikada Lewandowski, 24. dakikada Perisic ve 76. dakikada Tolisso kaydetti. Chelsea'nin golünü ise 44. dakikada Abraham attı.

KARŞILAŞMANIN 11'LERİ

Bayern Münih: Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Goretzka, Thiago; Gnabry, Müller, Perisic; Lewandowski.

Chelsea: Caballero; James, Christensen, Zouma, Emerson; Kante, Barkley, Kovacic; Hudson-Odoi, Mount, Abraham

Portekiz'de Sekizli final adı altında tek maçlı eliminasyon sistemiyle oynanacak olan turnuvada çeyrek finale yükselen takımlar 12, 13, 14 ve 15 Ağustos'ta oynayacak.

Çeyrek final karşılaşmaları ise şöyle:

Atalanta-PSG

RB Leipzig-Atletico Madrid

Barcelona-Bayern Münih

Lyon-Manchester City