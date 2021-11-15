EuroLeague'de çıktığı 9 karşılaşmada 3 galibiyet alabilen Fenerbahçe, 10. hafta karşılaşmasında Bayern Münih deplasmanına konuk olacak. Kazanarak seriye başlama üst sıralara tırmanmayı hedefleyen temsilcimizin bu maçını takip etmek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Bayern Münih - Fenerbahçe Beko EuroLeague maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

BAYERN MÜNİH - FENERBAHÇE BEKO EUROLEAGUE MAÇI, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bayern Münih - Fenerbahçe Beko EuroLeague maçı 16 Kasım 2021 Salı günü oynanacak. Karşılaşma saat 22.30'da başlayacak. Bu zorlu karşılaşma Münih'de, Audi Spor Salonu Stadyumu'nda oynanacak.

BAYERN MÜNİH - FENERBAHÇE BEKO EUROLEAGUE MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Bayern Münih - Fenerbahçe Beko EuroLeague maçı Bein Sports Haber ve Bilyoner TV kanallarından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu müsabakayı Bein Sports Haber'den şifresiz olarak izleyebilecek.

beIN Sports Haber, Digiturk 83, Kablo TV 223 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.