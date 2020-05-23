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Bayern Munih, Frankfurt'a gol oldu yağdı

Almanya 1.Futbol Ligi Bundesliga'da sahasında Eintracht Frankfurt'u ağırlayan Bayern Munih, rakibini Lewandowski, Goretzka,Davies, Muller ve Hinteregger (Kendi kalesine) golleriyle 5-2 mağlup etti.

Bayern Munih, Frankfurt'a gol oldu yağdı

Bayern Münih, Bundesliga’nın 27. haftasında Allianz Arena’da Eintracht Frankfurt’u konuk etti.

Bavyera ekibi ilk yarıyı 17. dakikada Leon Goretzka ve 41. dakikada Thomas Müller’in golleriyle 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Bayern Münih, 46. dakikada Robert Lewandowski ile durumu 3-0 yaptı.

Eintracht Frankfurt 52 ve 55. dakikada Martin Hinteregger ile üst üste bulduğu 2 golle skoru 3-2’ye getirdi.

61. dakikada Alphonso Davies’in topu ağlara göndermesiyle durumu 4-2 yapan Bayern Münih, 74. dakikada Hinteregger’in topu kendi kalesine göndermesiyle bir gol daha buldu ve karşılaşmadan 5-2 galip ayrıldı.

BAYERN LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Bayern Münih puanını 61’e çıkararak liderliğini sürdürdü.

Son 5 maçta galibiyet alamayan Eintracht Frankfurt'un ise 28 puanı bulunuyor. 

Karşılaşma öncesinde, bu hafta oynanan diğer müsabakalarda olduğu gibi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Editör

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