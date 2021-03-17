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  3. Bayern Münih- Lazio maç özeti izle 2-1! Vedat Muriç penaltı yaptırdı, Lazio'yu yaktı

Bayern Münih- Lazio maç özeti izle 2-1! Vedat Muriç penaltı yaptırdı, Lazio'yu yaktı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 Turu'nda geçtiğimiz yılın kupa şampiyonu Bayern Münih, Vedat Muriç'in formasını giydiği İtalyan ekibi Lazio ile rövanş maçında karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip Lewandowski ve Chupo Moting'in attığı goller maçı 2-1 kazandı. Konuk takımın tek golünü ise Parolo kaydetti.

Avrupa'nın en prestijli futbol organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 Turu heyecanı dün  oynanan olan rövanş maçlarıyla son buldu. Bu kapsamda Bayern Münih, ilk maçta 4-1 yendiği rakibini evinde konuk etti.

MÜCADELEDEN ANLAR

17 Mart Çarşamba (dün akşam ) Türkiye saati ile saat 23.00'de başlayan mücadele Münih'teki Allianz Arena'da oynandı. Romanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Istvan Kovacs'ın yönettiği maçta Bayern Münih sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda  Vedat Muriç'in Goretzka'yı düşürmesi üzerine kullanılan penaltı vuruşunu gole çeviren Lewandowski takımını 1-0 öne geçirdi.

Mücadelenin ilk yarısı bu skorla tamamlanırken maçın 66.dakikasında ceza dışında önü boş kalan Lewandowski'nin yaptığı sert vuruş sol kale direğinden döndü.

Bayern Münih- Lazio maç özeti izle 2-1! Vedat Muriç penaltı yaptırdı, Lazio'yu yaktı

73.dakikada orta sahada toplu buluşan Alaba'nın ara pasında savunma arkasına sarkan Eric Maxim Chupo Moting yaptığı düzgün vuruşla topu filelerle buluşturdu.

Maçın 82.dakikasında kullanılan serbest vuruşta arka direkte kafa vuruşunu yapan Parolo takımının tek golünü kaydetti. Mücadele bu skorla tamamlanınca Bayern Münih, çeyrek finale yükseldi.

BAYERN MÜNİH- LAZİO MAÇI İLK 11'LER

Bayern Münih: Alexander Nübel, Benjamin Pavard, Jerome Boateng, Lucas Hernandez, David Alaba,Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Leroy Sane , Leon Goretzka, Robert Lewandowski, Thomas Müller. 

Lazio: Pepe Reina, Stefan Radu, Francesco Acerbi, Luis Alberto, Gonzalo Escalante, Sergej Milinkovic-Savic, Manuel Lazzari, Adam Marusic, Mohamed Fares, Joaquin Correa, Vedat Muriqi .

BAYERN MÜNİH- LAZİO MAÇI ÖZETİ İZLE

Bayern Münih ile Lazio arasında oynanan maçın özetini izlemek için tıklayınız.

Tayfun Altuntaş
Editör
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