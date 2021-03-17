Bayern Münih- Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel ilk 11'ler
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 Turu'nda geçtiğimiz yılın kupa şampiyonu Bayern Münih, Vedat Muriç'in formasını giydiği İtalyan ekibi Lazio ile rövanş maçında karşı karşıya gelecek. Bu kapsamda futbolseverler Bayern Münih- Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtını araştırıyor. İşte iki takımın muhtemel ilk 11'leri...
Avrupa'nın en prestijli futbol organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 Turu heyecanı bugün oynanacak olan rövanş maçlarıyla son bulacak. Bu kapsamda Bayern Münih, ilk maçta 4-1 yendiği rakibini evinde konuk edecek.
BAYERN MÜNİH- LAZİO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Bayern Münih ile Lazio arasında oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 Turu rövanş maçı 17 Mart Çarşamba (bu akşam) Türkiye saati ile saat 23.00'de başlayacak, beIN SPORTS HD 2 kanalından şifreli olarak ekranlara gelecek. Münih'teki Allianz Arena'da oynanacak olan maçta Romanya Futbol Federasyonu'ndan Istvan Kovacs düdük çalacak. Kovacs'ın yardımcılıklarını Vasile Marinescu ve Mihai Artene yapacak.
BAYERN MÜNİH- LAZİO MAÇI MUHTEMEL İLK 11'LER
Bayern Münih: Nubel; Pavard, Boateng, Hernandez, Davies; Kimmich, Goretzka; Sane, Muller, Gnabry; Lewandowski.
Lazio: Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva, Alberto, Fares; Correa, Immobile.