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  3. Bayern Münih rakibine acımadı! Tam bir düzine gol attılar! (Maç Özeti)

Bayern Münih rakibine acımadı! Tam bir düzine gol attılar! (Maç Özeti)

Almanya kupasının birinci turunda Bremer SV ile karşı karşıya gelen dünya devi Bayern Münih, rakibine gol olup yağdı. Tam 12 gol atan Münih, bir üst tura yükseldi.

Almanya kupasının birinci tur karşılaşmasında Bayern Münih, Bremen Liga 5. liginde mücadele eden Bremen SV takımına konuk oldu. Zayıf rakibine merhamet göstermeyen Julian Nagelsmann'ın öğrencileri rakip kalelere tam 12 gol yolladı. Bu sonuçla birlikte Bayern Münih, Almanya kupasında 2. tura yükselen taraf oldu.

Bayern Münih'te galibiyeri getiren golleri atan isimler Moting(4), Musiala(3), Tillman, Sane, Cuisance, Tolisso ve Sarr oldu.

5. lig ekibi Bremer'de 76. dakikada Ugo-Mario Nobile kırımızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bayern Münih, bu sonuçla birlikte 1997 yılından bu yana en farklı galibiyetini almış oldu.

 

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